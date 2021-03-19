CBS News: революция в недвижимости — 3D-принтер сделает жильё в США более доступным

Американские жилищно-строительные компании на Лонг-Айленде начинают осваивать возведение домов с помощью 3D-принтера, сообщает CBS News. Таким способом можно создать около 40% сооружения, сократить расходы на 20—30% и в конечном итоге снизить стоимость жилища — что уже привлекает тысячи покупателей.

Этот обычный на первый взгляд дом может привести к революции в недвижимости — не из-за дизайна, а благодаря тому, как он был построен.

КЁРК ЭНДЕРСОН, директор по производству компании SQ4D: Вы сидите в здании на 1900 квадратных футов (около 177 м2. — ИноТВ), построенном с помощью 3D-принтера.

Кёрк Эндерсон из компании SQ4D, занимающейся строительными технологиями, показал нам этот дом-образец на Лонг-Айленде, который изготовили с помощью 3D-принтера.

КЁРК ЭНДЕРСОН: Мы сможем выполнять нашу часть постройки примерно за восемь дней или меньше.

Так что это значит — «напечатать дом»? Итак, робот укладывает слой за слоем бетона, буквально строя здание с нуля. Компания SQ4D строит рядом похожее жильё, которое уже продаётся. Дом с тремя спальнями площадью в 1400 квадратных футов (130 м2. — ИноТВ) предлагается за 299 тысяч долларов. Сравнимые по размеру дома в этом районе стоят дороже на 100 тысяч долларов и часто ещё дороже.

МАЙКЛ ДЖОРДЖ, корреспондент CBS News: Конечно, принтер не может сделать всю работу: он может построить около 40 процентов здания, а затем рабочие должны доделать остальное. Но даже эти 40 процентов могут значительно уменьшить расходы на строительство.

КЁРК ЭНДЕРСОН: Такой способ поможет вам сэкономить около 20—30 процентов общих расходов.

Другие жилищно-строительные компании также используют 3D-принтер. Компания ICON в Техасе сотрудничает с некоммерческими организациями, чтобы построить жильё для малоимущих. Компания Mighty Buildings в Калифорнии предлагает дома, которые варьируются от студий до домов с тремя спальнями. Сооснователь компании говорит, что их строительство на складе делает их мобильнее.

СОТРУДНИК MIGHTY BUILDINGS: Мы разработали уникальную технологию. Мы можем распечатать уникальные геометрические формы. Мы можем делать изгибы, произвольные формы.

Компания SQ4D утверждает, что уже получила более тысячи предложений купить дом — это может указывать, что потребители готовы принять это новое измерение в строительстве.

Майкл Джордж, CBS News, Калвертон, Лонг-Айленд.