CNBC: эксперты предупредили о дефиците одного из важнейших ресурсов — песка

Эксперты назвали дефицит песка одной из самых серьёзных проблем устойчивого развития в XXI веке, призвав изменить восприятие ресурса как «дешёвого, доступного и бесконечного продукта», передаёт CNBC. Как отмечается на сайте телеканала, урбанизация и рост населения способствуют ускорению темпом использования ресурса, которые уже значительно превышают естественные темпы его восполнения.

В мире заканчивается песок — один их важнейших товаров, дефицит которого климатологи называют одной из самых серьёзных проблем устойчивого развития в XXI век, пишет CNBC.

Как отмечается на сайте телеканала, песок является самым востребованным ресурсом после воды и основным материалом, используемым при строительстве дорог, мостов, высокоскоростных поездов, а также при производстве стекла и в проектах по регенерации земель.

«Мы привыкли думать, что песок повсюду. Мы никогда не думали, что у нас закончится песок, но кое-где это уже наблюдается», — заявил климатолог Организации Объединённых Наций Паскаль Педуцци, призвавший изменить восприятие ресурса.

По словам эксперта, о дефиците необходимо беспокоиться уже сейчас, так как в противном случае мир столкнётся с целым рядом «огромных проблем» не только с поставками песка, но и с планированием землепользования. По оценкам ООН, ежегодно только для строительства потребляется от 40 до 50 млрд тонн песка.

Более того, глобальные темпы использования ресурса, которые утроились за последние два десятилетия, значительно превышают естественные темпы его восполнения за счёт выветривания. Дальнейшему росту спроса на товар способствуют растущие урбанизация и численность населения планеты.

Как отмечает CNBC, песок можно найти почти в каждой стране мира, но это не значит, что весь этот песок полезен. В частности, зерна пустынного песка слишком гладкие и округлые и не подходят для строительных целей. В то же время песок с морского дна, побережья или из карьеров и рек имеет более угловатую форму, что позволяет песчинкам хорошо сцепляться друг с другом.

Песок «воспринимается как дешёвый, доступный и бесконечный продукт, отчасти потому что экологические и социальные издержки в значительной степени не учитываются». Однако на самом деле «сложную» проблему приближающегося дефицита ресурса необходимо решать, считает глава экологического руководства глобальной инициативы по наблюдению за песком Луиза Галлахер. При этом, по словам эксперта, есть и хорошая новость, которая заключается в том, что мир перестал игнорировать существующую проблему.

Тем не менее, пишет CNBC, Педуцци подчеркивает, что в мире до сих пор отсутствуют стандарты в отношении того, как и где следует или не следует добывать песок, а также нет связанного с этим законодательства. Кроме того, в большинстве стратегий развития песок даже не упоминается, как и его воздействие на окружающую среду, так что «многое ещё предстоит сделать».