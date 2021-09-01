Insider: «вселять страх во врагов» — Эрдоган строит «турецкий Пентагон» для Минобороны
Анкара начала строительство огромного комплекса, в котором будет располагаться Министерство обороны и некоторые другие военные ведомства, сообщает Insider. Здание уже получило неофициальное название «турецкий Пентагон».
На церемонии закладки фундамента в понедельник 30 августа президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что новый комплекс «Звезда и полумесяц» будет «вселять страх» во врагов Турции.
Группа зданий будет построена на территории в 1260 га, внутренняя площадь комплекса составит 882 тыс. м². По словам Эрдогана, там можно будет разместить до 15 тыс. сотрудников.
Для сравнения — американский Пентагон располагает 603,8 тыс. м² под офисное пространство. При этом, как указано на сайте Минобороны США, в одном только крыле из в общей сложности пяти может разместиться весь Капитолий.
Как показывает эскиз турецкого комплекса, как и Пентагон, он будет построен в закруглённой форме, но при этом проект был вдохновлён турецким флагом. Здание в форме звезды будет служить выставочным центром и главным входом на территорию комплекса. В центре будет расположено здание в форме полумесяца — перед ним будет площадь для торжественных мероприятий.
— Selim Koru (@SelimKoru) August 30, 2021
Селим Кору, аналитик: «Эрдоган заложил фундамент комплекса «Звезда и полумесяц», который должен будет стать новой штаб-квартирой турецкой армии. Комплекс служит отсылкой к определённому имперскому прошлому, но не к тому, о котором вы подумали. (Или, возможно, к тому, о котором вы думаете слишком часто…)»
По проекту Анкары, строительство комплекса должно завершиться к маю 2023 года. «Мы создаём новую структуру, которая своим видом будет вселять страх в наших врагов и придавать уверенности нашим друзьям», — заявил Эрдоган на церемонии, которая состоялась в турецкий День Победы. В этом году турки отметили 99-летие победы в битве при Думлупынаре, решающем сражении во Второй греко-турецкой войне, по итогам которой страна обрела независимость.
Как обращает внимание Insider, строительство нового комплекса проводится в рамках плана Эрдогана по укреплению турецкой военной мощи и собственных рейтингов в преддверии выборов 2023 года. В последнее время Анкара занялась развитием национальной оборонной промышленности, включая разработку беспилотников и строительство собственных военных кораблей.
На момент публикации статьи представители турецкого лидера на запрос издания о комментарии не ответили.
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