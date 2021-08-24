Daily Sabah: турецкий чиновник опроверг заявление о скорой покупке новой партии С-400

Турция не находится на финальной стадии заключения сделки с Россией на покупку второй партии системы С-400, сообщает The Daily Sabah. Об этом заявил высокопоставленный турецкий чиновник, пожелавший остаться неназванным. По его словам, Россия нарочно распускает такие слухи, чтобы отравить отношения Анкары и Вашингтона.

Высокопоставленный турецкий чиновник во вторник опроверг заявления российской стороны о покупке второй партии системы ПВО С-400 и отметил, что Анкара не находится на завершающей стадии подписания такой сделки, сообщает The Daily Sabah.

По словам чиновника, статус переговоров с Москвой не изменился. Генеральный директор российского государственного поставщика вооружений «Рособоронэкспорт» Александр Михеев ранее в понедельник заявил, что консультации между Турцией и Россией по новой поставке С-400 находятся на завершающем этапе.

«И уже в ближайшее время выйдем с партнёрами на оформление и подписание контракта», — сказал он российским государственным СМИ.

По словам турецкого чиновника, личность которого не разглашается, это высказывание следует считать частью российской операции, в ходе которой Россия публикует вводящие в заблуждение заявления против Турции на фоне ее нерешённых проблем с американской стороной. «Русские пытаются отравить (наши) отношения с Соединёнными Штатами», — сказал чиновник.

Как напоминает издание, отношения между союзниками по НАТО Турцией и США серьёзно обострились в 2019 году из-за приобретения Анкарой передовой российской системы ПВО С-400, что побудило Вашингтон исключить Турцию из программы по закупке истребителей F-35 Lightning II. США утверждали, что система С-400 может быть использована Россией для того, чтобы выведать секретные данные об истребителях Lockheed Martin F-35, и что она несовместима с системами НАТО. Однако Турция настаивает на том, что С-400 не будет интегрирована в системы альянса и не создаст для него угрозу. В связи с этой покупкой США ввели санкции против некоторых турецких чиновников и учреждений, отмечает The Daily Sabah.

Предыдущие переговоры между Турцией и США о покупке комплексов Patriot провалились из-за множества аспектов, начиная от С-400 и заканчивая недовольством Анкары условиями Вашингтона. Турция заявила, что согласится на предложение только в том случае, если оно будет включать передачу технологий и совместное производство. Анкара неоднократно подчеркивала, что именно отказ США продать ракетные системы Patriot заставил её искать других продавцов, а Россия предложила лучшую сделку, включающую передачу технологий. Турция даже предложила создать комиссию совместно с США для прояснения любых технических вопросов.

Анкара и Вашингтон провели несколько переговорных сессий для разрешения спора, в частности, с администрацией нового президента США Джо Байдена, однако пока никаких результатов в том, что касается отмены санкций, достигнуто не было, заключает The Daily Sabah.