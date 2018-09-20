Telegraph: британские консерваторы уже подбирают замену для Терезы Мэй

Издание The Daily Telegraph получило в своё распоряжение служебную записку Консервативной партии Великобритании, в которой говорится о планах тори «вскоре после марта 2019 года» предложить Терезе Мэй покинуть свой пост. В документе также перечисляют 27 возможных преемников премьера, говорится в статье.
В распоряжении издания The Daily Telegraph оказалась скандальная служебная записка, активно циркулирующая среди членов британского парламента от Консервативной партии. В ней говорится о том, что премьер-министра Терезу Мэй вынудят уйти в отставку «вскоре после марта 2019 года», кроме того, в документе подробно указываются перспективы её потенциальных преемников, в том числе сторонника брексита Бориса Джонсона.
Как отмечает издание, эта записка появилась на фоне того, как Мэй на саммите в Зальцбурге отчаянно пытается добиться от лидеров ЕС поддержки по широко критикуемому «плану Чекерс», нацеленному на сохранение прежних торговых отношений с Евросоюзом.
Как показатель нарастающего бунта в рядах Консервативной партии, члены британского парламента пересылают друг другу эту служебную записку и продолжают открыто обсуждать в соцсети WhatsApp, кем заменить нынешнего премьера.
Эта служебная записка была составлена ещё в апреле этого года, говорится в статье. В последние дни она вновь начала циркулировать среди тори. Документ предположительно был составлен одним из депутатов британского парламента.
Согласно служебной записке, Комитет 1922, в состав которого входят рядовые депутаты-консерваторы, «предложит премьер-министру покинуть свой пост вскоре после марта 2019 года».
В документе указаны 27 возможных преемников Мэй.
Среди них — министр финансов Филип Хэммонд, у которого, по мнению составителя записки, «есть шанс», но «нет надежды». «Фаворит букмекеров» Борис Джонсон, как полагают, вряд ли займёт этот пост, поскольку «главный кандидат никогда не выигрывает». Министр обороны Гэвин Уильямсон «всецело находится в режиме предвыборной гонки», но слишком сильно полагается на добровольный уход Мэй. В качестве «тёмной лошадки», которая может внезапно опередить всех, фигурирует глава МИД Британии Джереми Хант.
Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьян Коу рассказал, что рабочая группа организации должна обсудить два оставшихся условия для восстановления прав Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Главный редактор портала Wikileaks Джулиан Ассанж считает, что нынешнее поколение является «последним свободным» в мире, так как с развитием глобальной сети данные каждого человека будут известны госструктурам.
Исполнительный директор Британского антидопингового агентства (UKAD) Николь Сэпстид прокомментировала решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) восстановить в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).
Рабочая группа по восстановлению Паралимпийского комитета России (ПКР) не даст никаких рекомендаций совету управляющих Международного паралимпийского комитета (МПК), пока не будут возмещены финансовые расходы.
Высокопоставленный представитель администрации США сообщил, что Вашингтон добавляет в санкционный список 33 физических и юридических лица из России, которые связаны с российским «оборонным и разведывательным сектором».
Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что для страны, равно как и для всего Евросоюза, важно избежать бесконтрольного процесса брексита, который может понести за собой негативные последствия как для Великобритании, так и для всей Европы.
Посольство России в Лондоне заявило, что встреча министра Великобритании по Ближнему Востоку Алистера Берта с «Белыми касками» является примечательной. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя посольства.
Авиакомпания Emirates из Дубая ведёт переговоры по приобретению конкурентов — Etihad из Абу-Даби. В случае совершения сделки она может стать крупнейшим авиаперевозчиком в мире по числу перевозимых пассажиров.
Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая рассказала, что ждёт организацию после признания со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Бронзовый призёр Олимпийских игр 2008 года в семиборье британка Келли Сотертон прокомментировала решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) восстановить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).