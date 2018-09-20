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Telegraph: британские консерваторы уже подбирают замену для Терезы Мэй

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Издание The Daily Telegraph получило в своё распоряжение служебную записку Консервативной партии Великобритании, в которой говорится о планах тори «вскоре после марта 2019 года» предложить Терезе Мэй покинуть свой пост. В документе также перечисляют 27 возможных преемников премьера, говорится в статье.
Telegraph: британские консерваторы уже подбирают замену для Терезы Мэй
Reuters
В распоряжении издания The Daily Telegraph оказалась скандальная служебная записка, активно циркулирующая среди членов британского парламента от Консервативной партии. В ней говорится о том, что премьер-министра Терезу Мэй вынудят уйти в отставку «вскоре после марта 2019 года», кроме того, в документе подробно указываются перспективы её потенциальных преемников, в том числе сторонника брексита Бориса Джонсона.
 
Как отмечает издание, эта записка появилась на фоне того, как Мэй на саммите в Зальцбурге отчаянно пытается добиться от лидеров ЕС поддержки по широко критикуемому «плану Чекерс», нацеленному на сохранение прежних торговых отношений с Евросоюзом.
 
Как показатель нарастающего бунта в рядах Консервативной партии, члены британского парламента пересылают друг другу эту служебную записку и продолжают открыто обсуждать в соцсети WhatsApp, кем заменить нынешнего премьера.
 
Эта служебная записка была составлена ещё в апреле этого года, говорится в статье. В последние дни она вновь начала циркулировать среди тори. Документ предположительно был составлен одним из депутатов британского парламента.
 
Согласно служебной записке, Комитет 1922, в состав которого входят рядовые депутаты-консерваторы, «предложит премьер-министру покинуть свой пост вскоре после марта 2019 года».
 
В документе указаны 27 возможных преемников Мэй.
 
Среди них — министр финансов Филип Хэммонд, у которого, по мнению составителя записки, «есть шанс», но «нет надежды». «Фаворит букмекеров» Борис Джонсон, как полагают, вряд ли займёт этот пост, поскольку «главный кандидат никогда не выигрывает». Министр обороны Гэвин Уильямсон «всецело находится в режиме предвыборной гонки», но слишком сильно полагается на добровольный уход Мэй. В качестве «тёмной лошадки», которая может внезапно опередить всех, фигурирует глава МИД Британии Джереми Хант.
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источник
Daily Telegraph Великобритания Европа
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Борис Джонсон Великобритания Гэвин Уильямсон Тереза Мэй Филип Хэммонд
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