Telegraph: британцев призвали мыслить «как в холодную войну», чтобы выжить после брексита

Британии нужно вернуться к мышлению времён холодной войны, чтобы «после брексита» иметь возможность разбираться с угрозами со стороны таких стран, как Россия и Иран, заявил в интервью The Daily Telegraph бывший глава британских вооружённых сил лорд Дэвид Ричардс

«Если мы собираемся эффективно разбираться с такими нарождающимися угрозами, как Россия и Иран, то Британии нужно вновь открыть для себя тот образ мышления, который помог ей одержать победу в холодной войне», — заявил Ричардс.

Он поддержал предложение, выдвинутое одним из ведущих аналитических центров Policy Exchange, о создании в Министерстве обороны Великобритании специального подразделения, которое будет заниматься выявлением и оценкой возникающих военных угроз. Подобное ведомство уже создавалось в Британии в конце 1980-х годов, однако было упразднено после падения железного занавеса.

Он также добавил: «Слишком часто в последние годы Британия оказывалась застигнута врасплох действиями враждебных государств, будь то российские акты агрессии в Крыму и на Украине или вмешательство Ирана в дела прозападных арабских стран, таких как государства Персидского залива».

Новое подразделение, по словам Ричардса, позволит Британии быть лучше подготовленной к «элементу «неожиданности» будущих угроз».

«Нам нужно быть уверенными в том, что как в правительстве, так и в армии люди надлежащим образом осведомлены о быстро меняющейся боевой обстановке», — заявил он.