CNBC: HBO попросила Трампа не мешать «Игру престолов» с политикой

В очередной раз вдохновившись «Игрой престолов», президент США Дональд Трамп выложил картинку в стилистике сериала на свою страницу в Twitter, празднуя таким образом окончание расследования спецпрокурора Роберта Мюллера по делу о «российском вмешательстве», пишет CNBC. Тем не менее представители компании HBO восторг президента не разделили, заявив, что предпочли бы, чтобы их интеллектуальную собственность не использовали в политических целях.

Президент США Дональд Трамп в очередной раз использовал картинку в стиле «Игры престолов» в политических целях, не получив разрешения HBO. При этом компания попросила его этого не делать — опять, пишет CNBC.

Трамп сделал аллюзию на эпический фэнтезийный сериал в своём сообщении в Twitter, в котором американский лидер высоко оценил доклад спецпрокурора Роберта Мюллера по делу о «российском вмешательстве» в выборы и возможном «сговоре» членов предвыборного штаба президента с Кремлём.

В 400-страничном докладе команда Мюллера пришла к выводу, что члены избирательной кампании Трампа не координировали свои действия с Россией. Кроме того, генпрокурор Уильям Барр и его заместитель Род Розенстайн заявили, что Трамп не препятствовал правосудию.

Празднуя свой триумф, Трамп выложил в своём Twitter картинку со шрифтом, который сильно напоминает заголовки в шоу HBO.



«НИКАКОГО СГОВОРА. НИКАКОГО ПРЕПЯТСТВОВАНИЯ ПРАВОСУДИЮ, — говорилось в твите. — ДЛЯ ВСЕХ ЗАВИСТНИКОВ И РАДИКАЛЬНЫХ ЛЕВЫХ ДЕМОКРАТОВ: ИГРА ОКОНЧЕНА».