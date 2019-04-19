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CNBC: HBO попросила Трампа не мешать «Игру престолов» с политикой

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В очередной раз вдохновившись «Игрой престолов», президент США Дональд Трамп выложил картинку в стилистике сериала на свою страницу в Twitter, празднуя таким образом окончание расследования спецпрокурора Роберта Мюллера по делу о «российском вмешательстве», пишет CNBC. Тем не менее представители компании HBO восторг президента не разделили, заявив, что предпочли бы, чтобы их интеллектуальную собственность не использовали в политических целях.
CNBC: HBO попросила Трампа не мешать «Игру престолов» с политикой
Twitter
Президент США Дональд Трамп в очередной раз использовал картинку в стиле «Игры престолов» в политических целях, не получив разрешения HBO. При этом компания попросила его этого не делать — опять, пишет CNBC.
 
Трамп сделал аллюзию на эпический фэнтезийный сериал в своём сообщении в Twitter, в котором американский лидер высоко оценил доклад спецпрокурора Роберта Мюллера по делу о «российском вмешательстве» в выборы и возможном «сговоре» членов предвыборного штаба президента с Кремлём.
 
В 400-страничном докладе команда Мюллера пришла к выводу, что члены избирательной кампании Трампа не координировали свои действия с Россией. Кроме того, генпрокурор Уильям Барр и его заместитель Род Розенстайн заявили, что Трамп не препятствовал правосудию.
 
Празднуя свой триумф, Трамп выложил в своём Twitter картинку со шрифтом, который сильно напоминает заголовки в шоу HBO.

«НИКАКОГО СГОВОРА. НИКАКОГО ПРЕПЯТСТВОВАНИЯ ПРАВОСУДИЮ, — говорилось в твите. — ДЛЯ ВСЕХ ЗАВИСТНИКОВ И РАДИКАЛЬНЫХ ЛЕВЫХ ДЕМОКРАТОВ: ИГРА ОКОНЧЕНА».
 
 
В своём заявлении HBO отметила, что выступает против использования американским лидером сериала для продвижения собственной политической повестки.
 
«Хотя мы и понимаем энтузиазм по отношению к «Игре престолов» — особенно с выходом финального сезона, — мы по-прежнему выступаем за то, чтобы нашу интеллектуальную собственность не использовали в политических целях», — заявил представитель компании.
 
Трамп и раньше адаптировал для своих целей слоганы из «Игры престолов». В частности, за последние полгода он дважды выкладывал фотографии с заимствованным из сериала шрифтом.
 
В ноябре Трамп возвестил о санкциях против Ирана твитом «САНКЦИИ БЛИЗКО, 5 НОЯБРЯ», намекая таким образом на фразу «Зима близко», которая стала одной из визитных карточек сериала. В январе же президент поделился со своими читателями похожим фото, призывающим построить стену на американско-мексиканской границе.
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CNBC США Северная Америка
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