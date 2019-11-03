«Лiга.net»: после сериала «Чернобыль» в зоне ЧАЭС зафиксировали рекорд посещаемости

03:00
Убийцы Эльджаркиева бросили машину на юго-западе Москвы
Убийцы начальника центра по противодействию экстремизму в республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева бросили машину на юго-западе Москвы.
03:00
Траньков считает Косторную фавориткой сезона-2019/20
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков высказал мнение что 16-летняя Алёна Косторная является фавориткой сезона-2019/20.
03:00
Президент Мексики заявил о невозможности переворота в стране
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что в стране невозможен государственный переворот.
03:00
Елистратов завоевал золото на дистанции 1500 м на этапе КМ по шорт-треку в США
Россиянин Семён Елистратов занял перове место на дистанции 1500 м на первом этапе Кубка мира по шорт-треку в американском в Солт-Лейк-Сити.
03:00
Хореограф группы Тутберидзе оценил выступления Косторной и Загитовой на этапе Гран-при во Франции
Даниил Глейхенгауз, хореограф группы тренера Этери Тутберидзе, прокомментировал выступление Алёны Котороной и Алины Загитовой на третьем этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Гренобле.
03:00
В США назвали Россию реальной военной угрозой
Авторы доклада для американского исследовательского института Heritage Foundation заявляют, что Россия остаётся реальной военной угрозой для США и интересов Вашингтона в Европе.
03:00
Ан завоевал первую медаль на КМ по шорт-треку после возобновления карьеры
Россиянин Виктор Ан занял второе место на дистанции 500 м на первом этапе Кубка мира по шорт-треку в американском в Солт-Лейк-Сити.
03:00
Плющенко не видит ничего страшного во втором месте Загитовой на этапе Гран-при во Франции
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко прокомментировал выступление Алины Загитовой на третьем этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Гренобле.
03:00
Плющенко назвал выступления Косторной на этапе Гран-при во Франции шагом вперёд
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко прокомментировал выступление Алёны Косторной на третьем этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Гренобле.
03:00
Захарова назвала снос барельефа Жукову «националистическим угаром»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала демонтаж барельефа маршалу СССР Георгию Жукову в Одессе, а также сожжение украинскими радикалами принесённых на место демонтажа цветов, заявив, что «всё смешалось в националистическом угаре».
03:00
Боттас выиграл квалификацию Гран-при США, Квят — 13-й
Финн Валттери Боттас из команды Mercedes занял первое место в квалификации 19-го этапа «Формулы-1» — Гран-при США.
03:00
Хлопок газа произошёл в доме под Челябинском
Хлопок газовоздушной смеси произошёл в одной из квартир в городе Карабаш, один человек пострадал.
03:00
«Реал» не сумел обыграть «Бетис» в матче Примеры
Мадридский «Реал» сыграл вничью с «Бетисом» в матче в матче 12-го тура испанской Примеры.
03:00
Дебютный гол де Лигта принёс «Ювентусу» победу над «Торино» в матче Серии А
Туринский «Ювентус» одержал победу над «Торино» в матче 11-го тура итальянской Серии А.
03:00
Автобус со школьниками перевернулся под Самарой
Микроавтобус, который перевозил восемь подростков школьного возраста, перевернулся в Самарской области, никто серьёзно не пострадал.
03:00
Мишина и Галлямов одержали победу на этапе Гран-при во Франции
Россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли первое место в соревнованиях спортивных пар на третьем этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Гренобле.
03:00
Тарасова считает, что Самарин может претендовать на высокие результаты при отсутствии ошибок
Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление Александра Самарина на третьем этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Гренобле.
03:00
В Одессе прошла акция против демонтажа барельефа Жукову
Жители Одессы устроили мирную акцию протеста после того, как барельеф маршалу СССР Георгию Жукову был демонтирован со здания Приморского военкомата.
03:00
Косторная рассказала, что была готова к любому результату на этапе Гран-при во Франции
Россиянка Алёна Косторная прокомментировала свою победу на третьем этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Гренобле.
03:00
В Коми возбудили дело по факту жестокого убийства собаки
В Республике Коми возбуждено уголовное дело в отношении 46-летней женщины и 61-летнего мужчины — жителей села Визинга Сысольского района — по факту жестокого убийства собаки, сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру республики.
03:00
Загитова заявила, что не разочарована вторым местом на этапе Гран-при во Франции
Россиянка Алина Загитова прокомментировала своё выступление на третьем этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Гренобле.
03:00
Более семи тысяч человек остались без газа в Калмыкии
В Кетченеровском районе Республики Калмыкия без газоснабжения остались восемь населённых пунктов из-за повреждения газовой трубы высокого давления.
03:00
Голевой пас Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Нэшвилл» в матче НХЛ
«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
03:00
Девочка выжила в двух ДТП в Кирове в один день
Шестилетняя девочка в Кирове выжила в двух авариях за один день: при столкновении автомобиля её семьи на трассе с КамАЗом погибли её родители, а позднее при госпитализации перевернулась «скорая» с ребёнком.
03:00
«Питтсбург» проиграл «Эдмонтону» в первом матче Малкина после травмы
ХК «Питтсбург Пингвинз» потерпел поражение от «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
03:00
«Челси» победил «Уотфорд» в матче АПЛ
Лондонский «Челси» одержал победу над «Уотфордом» в матче 11-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
03:00
В Москве ввели спецплан по поиску убийцы Эльджаркиева
В Москве ввели спецплан для поимки подозреваемого в убийстве начальника центра по противодействию экстремизму по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева.
03:00
ХК «Трактор» отправил в отставку главного тренера Скудру
Челябинский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Трактор» отправил в отставку главного тренера команды Петериса Скудру.
03:00
Названа причина унёсшего жизни 73 человек пожара в поезде в Пакистане
В Пакистане назвали причину пожара в следовавшем из Карачи в Равалпинди поезде, в результате которого погибли по меньшей мере 73 человека. Об этом сообщает Dawn.
03:00
Хусаинов заявил, что арбитр Вилков должен был удалить игрока «Зенита» Азмуна в матче с ЦСКА
Бывший футбольный арбитр международной категории Сергей Хусаинов прокомментировал судейство в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА.
03:00
Косторная победила на этапе Гран-при во Франции, Загитова — вторая
Россиянка Алёна Косторная заняла первое место на третьем этапе серии Гран-при по фигурному катанию во французском Гренобле.
03:00
Фигуристка Сотскова не исключила, что может пропустить чемпионат России
Россиянка Мария Сотскова после выступления в произвольной программе на третьем этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Гренобле не исключила, что может пропустить чемпионат России.
03:00
Ферстаппен стал лучшим в третьей практике Гран-при США, Квят — 14-й
Голландский пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен показал лучшее время в третьей сессии свободных заездов 19-го этапа «Формулы-1» — Гран-при США.
03:00
В Белоруссии 13 детей попали в больницу после отравления хлором
В Белоруссии 13 детей госпитализированы в результате отравления хлором в бассейне в городе Барановичи, передаёт пресс-служба МЧС страны.
03:00
У Южных Сандвичевых островов произошло землетрясение магнитудой 6,1
Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано на юге Атлантического океана у берегов британской заморской территории Южная Георгия и Южные Сандвичевы Острова.
03:00
В ООН раскритиковали решение США по лимиту на приём беженцев
Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев выразило обеспокоенность решением США установить допустимый лимит на въезд в страну беженцев в 2020 финансовом году, заявив, что это посылает контрпродуктивный сигнал другим странам.
03:00
Тепкаев стал чемпионом Европы по дзюдо среди юниоров
Российский дзюдоист Турпал Тепкаев завоевал золото в весовой категории до 81 кг на юниорском чемпионате Европы среди спортсменов до 23 лет в Ижевске.
03:00
«Интер» вырвал победу в матче Серии А с «Болоньей» благодаря пенальти в компенсированное время
Миланский «Интер» одержал победу над «Болоньей» в матче 11-го тура итальянской Серии А.
03:00
Дзюба: отмазался за промах в матче с ЦСКА результативным пасом на Ерохина
Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба высказался о своём промахе в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА.
03:00
Семак прокомментировал победу «Зенита» в первом круге РПЛ
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказал мнение о победе команды в первом круге Российской премьер-лиги (РПЛ).
03:00
Дзюба считает, что «Зенит» доминировал в матче с ЦСКА
Форвард петербургского «Зенита» Артём Дзюба заявил, что недоволен результатом матча 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА.
03:00
В ходе протестов в Гонконге пострадали 17 человек
В результате беспорядков в Гонконге 17 человек получили ранения. Об этом сообщает RTKH со ссылкой на медицинские службы.
03:00
Магнуссон заявил, что разочарован удалением Бийола в матче с «Зенитом»
Полузащитник московского ЦСКА Хёрдур Магнуссон прокомментировал ничью с петербургским «Зенитом» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
03:00
Перминова завоевала бронзу на этапе Мирового тура по бадминтону в Германии
Россиянка Наталья Перминова заняла третье место на этапе Мирового тура по бадминтону в немецком Саарбрюккене.
03:00
Гончаренко считает, что футболиста ЦСКА Бийола не стоило удалять в матче с «Зенитом»
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал ничью с петербургским «Зенитом» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
03:00
Российские пловцы выиграли смешанную эстафету 4 х 100 м кролем на этапе КМ в Казани
Сборная России по плаванию в составе Владислава Гринёва, Михаила Вековищева, Марии Каменевой и Дарьи Устиновой одержала победу в смешанной эстафете 4 х 100 м кролем на этапе Кубка мира в Казани.
03:00
МЧС предупредило об усилении ветра в Москве
Московский главк МЧС распространил экстренное предупреждение о ветре до 17 метров в секунду с 23:00 субботы, 2 ноября, до воскресенья, 3 ноября, в столице.
03:00
Семак считает, что «Зенит» сделал всё для победы над ЦСКА
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ничью с московским ЦСКА в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
03:00
Темникова завоевала серебро на дистанции 100 м брассом на этапе КМ по плаванию в Казани
Российская пловчиха Мария Темникова стала второй на дистанции 100 м брассом на этапе Кубка мира в Казани.
03:00
Пловец Пахомов занял первое место на дистанции 200 м баттерфляем на этапе КМ в Казани
Россиянин Даниил Пахомов завоевал золото в заплыве на 200 м баттерфляем на этапе Кубка мира в Казани.