«Лiга.net»: после сериала «Чернобыль» в зоне ЧАЭС зафиксировали рекорд посещаемости

В Чернобыльской зоне отчуждения зафиксировали рекордное число туристов: с начала 2019 года её уже посетили более 100 тысяч человек. Как пишет «Лiга.net», факторами, которые повлияли на увеличение потока туристов стали введение электронного пропуска, создание дополнительной инфраструктуры и повышенный интерес к ЧАЭС после выхода мини-сериала «Чернобыль».

Чернобыльскую зону отчуждения с начала 2019 года уже посетили 107 тыс. человек. Как пишет «Лiга.net», данный рекордный показатель зафиксировало Госагентство по управлению зоной отчуждения.

Отмечается, что рост посещаемости начался весной. Факторами, которые повлияли на увеличение потока туристов стали введение электронного пропуска, создание дополнительной инфраструктуры и повышенный интерес к ЧАЭС после выхода мини-сериала «Чернобыль».

По данным Госагентства, почти 80% посетителей — иностранцы. Странами-рекордсменами стали Великобритания, Польша, Германия, США и Чехия.

«За последние месяцы мы открыли новые маршруты, в частности водные и воздушные, установили информационные стенды на двух языках, увеличили количество гидов — это только начало реализации большой стратегии по развитию зоны отчуждения», — рассказал помощник директора Госагентства по управлению зоной отчуждения Кирилл Гарник.