СТРАНА: с начала года в Чернобыле поймали более 300 «сталкеров»

С начала этого года в зону отчуждения в Чернобыле пытались нелегально попасть 323 любителя экстрима. Как пишет «СТРАНА», 70 из них оказались иностранцами, в отношении которых полиция составила протоколы и обратилась в Государственную миграционную службу с просьбой сократить им срок пребывания на Украине.

За девять месяцев этого года в 30-километровую зону отчуждения в Чернобыле нелегально пытались попасть 323 любителя экстрима, из них 70 — иностранцы. Как пишет «СТРАНА», об этом сообщает полиция Киевской области.

Так, недалеко от Припяти совсем недавно задержали трое граждан Белоруссии и двух поляков. В их отношении составили административные протоколы по статье «Нарушение требований режима радиационной безопасности» Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Санкция предусматривает штраф в размере 20—30 необлагаемых налогом минимумов. Полицейские также обратились в Государственную миграционную службу с просьбой сократить срок пребывания на Украине для этих нарушителей.