СТРАНА: с начала года в Чернобыле поймали более 300 «сталкеров»

С начала этого года в зону отчуждения в Чернобыле пытались нелегально попасть 323 любителя экстрима. Как пишет «СТРАНА», 70 из них оказались иностранцами, в отношении которых полиция составила протоколы и обратилась в Государственную миграционную службу с просьбой сократить им срок пребывания на Украине.
За девять месяцев этого года в 30-километровую зону отчуждения в Чернобыле нелегально пытались попасть 323 любителя экстрима, из них 70 — иностранцы. Как пишет «СТРАНА», об этом сообщает полиция Киевской области.
Так, недалеко от Припяти совсем недавно задержали трое граждан Белоруссии и двух поляков. В их отношении составили административные протоколы по статье «Нарушение требований режима радиационной безопасности» Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Санкция предусматривает штраф в размере 20—30 необлагаемых налогом минимумов. Полицейские также обратились в Государственную миграционную службу с просьбой сократить срок пребывания на Украине для этих нарушителей.
Адвокат президента США Рудольф Джулиани нанял юриста Джона Сейла, который принимал участие в расследовании Уотергейтского скандала, чтобы тот представлял его интересы на фоне попыток демократов добиться импичмента Дональда Трампа.
Москва позитивно оценивает согласование контактной группой в Минске механизма введения особого статуса Донбасса и разведения сил и средств в Петровском и Золотом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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Заместитель генерального менеджера компании TAV-Georgia Теа Закарадзе в эфире грузинского «Первого канала» заявила, что, согласно последним данным, в сентябре пассажиропоток в международном аэропорту Тбилиси сократился на 17%.
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Член Совета Федерации Сергей Цеков прокомментировал RT заявление полномочного представителя России на переговорах контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины Бориса Грызлова, который сообщил о том, что все участники на встрече в Минске согласовали формулу Штайнмайера для её имплементации в украинское законодательство.
Комментатор и журналист Нобель Арустамян рассказал о том, что заместитель генерального директора московского «Спартака» Александр Цомая направился в Штутгарт для переговоров с потенциальным наставником клуба Доменико Тедеско.