СТРАНА: на Украине зафиксировали нашествие сталкеров на Чернобыль

За прошедшие сутки украинские полицейские, которые охраняют чернобыльскую зону от любителей острых ощущений, задержали сразу четыре группы незаконных туристов. Как пишет «СТРАНА», были задержаны 17 человек, среди которых оказались четыре гражданина Франции.

Минувшие сутки выдались богатыми на улов для украинских полицейских патрулей, которые охраняют чернобыльскую зону от любителей острых ощущений. Как пишет «СТРАНА», полиция задержала здесь 17 нарушителей режимного объекта.

Во время патрулирования территории зоны отчуждения полиция обнаружила и задержала целых четыре группы сталкеров, среди которых есть и иностранцы, которые проникли на территорию с целью туризма, сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

Первая группа из двух мужчин была задержана в отселённом селе Любьянка. Нарушители — жители городов Енакиево и Николаев.

Вторую группу нарушителей правоохранители задержали в отселённом городе Припять, молодые люди 20 лет из Днепропетровской и Черниговской областей.

На объекте «Чернобыль-2» была задержана третья группа киевлян.

Вблизи Села Бычки полиция задержала ещё две группы туристов, четверо из которых граждане Франции и проводник-киевлянин. Остальные также киевляне и жители Донецкой области.

В отношении данных граждан были составлены административные протоколы по статье «Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению», Кодекса Украины об административных правонарушениях. Нарушителям грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.