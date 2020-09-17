Fox News: интервью китайского вирусолога о COVID-19 не понравилось Facebook и Twitter

Китайский вирусолог Янь Лимэн, публиковавшая свои труды в самых престижных научных изданиях мира, заявила в интервью Fox News, что новый коронавирус был создан в уханьской лаборатории и намеренно распространён. За считанные часы интервью набрало более миллиона просмотров, однако руководство социальных сетей решило скрыть это видео от общественности, передаёт Fox News. По словам телеведущего Такера Карлсона, Twitter, Facebook и Instagram проводят цензуру в интересах американских демократов и китайского правительства, забыв о пользе плюрализма мнений.

«COVID-19 не природный вирус, — заявила она, — его создали в лаборатории, в китайском городе Ухань. Китайское правительство намеренно выпустило его в мир». Так утверждает она. Правда ли это? Мы никак не можем этого проверить, зато мы знаем, что доктор Янь Лимэн не шарлатанка, она автор рецензированных работ о передаче коронавируса, опубликованных в журналах Nature и The Lancet. Это два самых уважаемых издания во всём научном мире.



Её работа о происхождении COVID-19, опубликованная онлайн, не является необоснованной. В этой работе она подкрепляет свои утверждения конкретными доказательствами. Она указывает так называемые сайты рестрикции, часто используемые в генной инженерии, позволяющие учёным вставлять последовательности нуклеотидов из других вирусов — и создавать то, что она вчера вечером назвала «биологическим оружием Франкенштейна». Она пишет, что ей лично известно о наличии у китайских вооружённых сил шаблона вируса с сайтами рестрикции как раз для этой цели.



Опять-таки проверить этого мы не можем. Но ясно, что доктор Янь Лимэн — серьёзный человек. И она выступает с очень серьёзным заявлением. Так что за считанные часы после нашего вчерашнего интервью это видео посмотрели 1,3 миллиона человек в Facebook. А как могло быть иначе? Пандемия коронавируса затронула жизнь каждого американца. Люди хотят знать, откуда пришёл этот вирус, и их можно понять.



Но Facebook по-прежнему не желает, чтобы вы это знали. Поэтому скрыл видео. Надо полагать, в интересах китайского правительства. Руководство Facebook сделало так, чтобы пользователям было труднее посмотреть фрагмент нашей программы. А тем, кто нашёл видео, пришлось иметь дело с предупреждением о том, что в интервью, цитирую, «повторяется информация о COVID-19, которую независимые эксперты называют ложной». Instagram, который тоже принадлежит Facebook, поступил так же. А Twitter полностью заблокировал аккаунт доктора Янь без объяснения причин.



Не объяснили IT-компании и того, каким образом они знают о распространении болезни больше, чем вирусолог с двуми научными степенями вроде Янь Лимэн. Зато Facebook и Instagram прикрепили ссылки на три так называемых «проверки фактов», якобы доказывающих, что Янь лжёт.



Но если вы перейдёте по этим ссылкам, вы заметите нечто странное. Все эти «проверки фактов» были опубликованы много месяцев назад: в январе, феврале и марте. И они не имеют никакого отношения к высказываниям Янь Лимэн в нашей программе. На самом деле, когда всё это было написано, никто ещё не знал, кто она такая.



В одной из «проверок фактов» критикуется совершенно другое заявление — о том, что вирус запатентован и вакцина уже готова. Какое это имеет отношение к нашему вчерашнему интервью? Никто нам не ответит.



Внимательный зритель заметит, что в действительности за время этой пандемии эксперты ошибались часто. Когда-то они рекомендовали нам не носить масок, а теперь говорят, что мы должны их носить. И тому подобное. Они меняли свои предписания много раз. В основном это не плохие люди, большинство из них старается как лучше. Но они люди, и, следовательно, им свойственно ошибаться. И они допускают промахи.



Раньше нам было интуитивно понятно: чтобы победить эту извечную проблему, нужно привлекать к дискуссии больше знающих людей. Так принимаются мудрые решения, так приходят к истине. Плюрализм мнений. Но Facebook в это не верит, он верит в цензуру.



Цензура не делает нас мудрее, не делает нас более осведомлёнными. Если бы было так, мы бы сейчас говорили по-русски. Миром правил бы Советский Союз. Это бы сработало. Но вместо этого Советский Союз погиб. Рухнул под тяжестью собственных абсурдов, которые покрывала цензура. И это основной урок всех диктаторских режимов: всё, что построено на лжи, со временем рушится. К сожалению, диктаторы никогда не рассматривают ситуацию в таком ключе. Диктаторам важна власть, а всё, что мешает их власти, надо задавить.



Посмотрите, как глава Facebook Марк Цукерберг в апреле объяснял, что всё, что бросает вызов партийной линии по коронавирусу, будет тотчас подвергнуто цензуре.



МАРК ЦУКЕРБЕРГ, генеральный директор Facebook: Если кто-то распространяет что-то, что создаёт непосредственную физическую угрозу для людей, мы это удаляем. Мы в Facebook такого не позволяем. Бывает и другая дезинформация, которая может и не создавать непосредственной физической угрозы, но всё равно это не то, что мы бы хотели распространять с помощью нашей системы…



Нельзя допускать распространения «дезинформации» с помощью нашей системы, объявил Цукерберг. Можно задаться вопросом: а что именно представляет собой «дезинформация», какое определение ей даётся? На практике для Facebook «дезинформация» — это всё, что наводит на мысль о некомпетентности нашего здравоохранения и политиков-демократов. А также всё, что ставит в неловкое положение союзников IT-индустрии в коммунистическом правительстве Китая. Такого рода информация — это «дезинформация», и её надо подвергать цензуре. Не для вашей пользы, вам-то это никак не поможет, но для их пользы. Для укрепления их власти.



Дата выхода в эфир 16 сентября 2020 года.