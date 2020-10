WSJ: при Байдене санкции из политики США не исчезнут

Санкции стали одним из главных инструментов американской политики, отмечают эксперты. И Дональд Трамп пользовался ими гораздо чаще своих предшественников, пишет The Wall Street Journal. Джо Байден, считают политологи, эту тенденцию продолжит, хотя и изменит отчасти направление своей санкционной стратегии.

Экономические и торговые санкции стали главным инструментом внешней политики для администрации Трампа, и в случае прихода Джо Байдена ситуация вряд ли сильно изменится, пишет The Wall Street Journal.



Учитывая, что в предвыборной гонке главными темами стали эпидемия коронавируса и экономический кризис, Байден особенно не высказывался по поводу его планов на санкции. Поэтому многие делают выводы по политике администрации Обамы, когда Байден был вице-президентом.



И поэтому эксперты говорят, что санкции будут и дальше главным инструментом внешней политики США. «Санкции вызывают большую зависимость. Как только администрация начинает их использовать и видит силу этого одностороннего инструмента и незамедлительное действие санкций, очень трудно сдержаться», — приводит издание мнение одного из экспертов.



В среднем администрация Трампа каждый год вводила санкции против более 900 организаций и лиц. Это почти на 80% превышает средний уровень администрации Обамы. Так, только за неполный 2020 год под американские санкции попали более 700 субъектов.



Официальный представитель кампании Трампа Кен Фарнасо отметил: «Без сомнения, президент Трамп заставлял иностранных противников, таких как Россия, Китай и Куба, отвечать за свои действия в большей степени, чем какой-либо президент до него, вводя тяжёлые санкции и выдворяя неуправляемых дипломатов».



Судя по публичным заявлениям Байдена, а также по оценке экспертов, журналисты The Wall Street Journal составили список стран, к которым вероятнее всего будут применяться санкции при Байдене, если он победит. В их числе и Россия. Если Трамп вводил санкции против России из-за обвинений во вмешательстве в выборы, то Байден может ввести новые, например, из-за отравления Алексея Навального, что уже сделали некоторые европейские союзники.



Также Байден дал понять, что подумывает о дополнительных санкциях против России из-за вмешательства в ход американских выборов. «Я знаю президента Путина и он знает меня, — заявил Байден. — И он знает, что если он попытается вмешаться в ход наших выборов, последствия будут те же».



Кроме того, администрация Трампа увеличила экономическое давление на Кубу, тем самым переломив тенденцию Обамы к нормализации отношений между странами. Байден, по мнению экспертов, отменит ряд мер Трампа против Кубы.



Трамп во время своего срока увеличил давление на Иран и вышел из иранской сделки, а в последние недели и вовсе ввёл против него дополнительные санкции. При Байдене, возможно, Штаты вернутся в соглашение по Ирану от 2015 года, хотя эксперты не рассчитывают, что это произойдёт сразу же.



Что же до Китая, то политологи говорят, что при Байдене санкции против него сохранятся. Трамп ввёл, в частности, меры за противодействие независимости Гонконга, а Байднен говорил, что займёт ещё более жёсткую позицию. «Трамп был против того, чтобы вводить санкции за то, что правительство Китая нарушает права человека, чтобы защитить свои пустые торговые соглашения и обеспечить личные интересы. Там, где Трамп был слаб, я буду сильным, ясным и последовательным в отстаивании американских ценностей и американского народа», — пообещал Байден.



Что же до Северной Кореи, то Трамп пытался навести мосты с её лидером Ким Чен Ыном. Байден, в свою очередь, называл его бандитом и обещал занять более жёсткую позицию по Северной Корее. Он ставил в пример Барака Обаму, с которым Ким не захотел встретиться, по его словам, потому что Обама настаивал на избавлении Пхеньяна от ядерного оружия, пишет The Wall Street Journal.