ТСН: на Украине вызвал скандал выбор прототипа для виртуального консультанта МИД
Об этом информирует украинский телеканал ТСН, передаёт РИА Новости.
Отмечается, что Номбре в начале 2022 года была в Донецке, что стало причиной возмущений в украинском сегменте сети.
При этом сама модель выразила негодование из-за огромного количества расистских высказываний в свой адрес.
Ранее говорящие по-русски военные ВСУ шокировали диаспору в США.
Также сообщалось, что в Варшаве произошла драка украинцев в очереди в паспортный сервис.