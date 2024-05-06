На Украине разразился скандал из-за выбора прототипа для виртуального консультанта МИД — певицы и модели Розали Номбре.

Об этом информирует украинский телеканал ТСН, передаёт РИА Новости.

Отмечается, что Номбре в начале 2022 года была в Донецке, что стало причиной возмущений в украинском сегменте сети.

При этом сама модель выразила негодование из-за огромного количества расистских высказываний в свой адрес.

Ранее говорящие по-русски военные ВСУ шокировали диаспору в США.

Также сообщалось, что в Варшаве произошла драка украинцев в очереди в паспортный сервис.