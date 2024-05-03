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Экс-министр Милованов: говорящие по-русски военные ВСУ шокировали диаспору в США

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Военные с Украины, говорящие на русском языке, шокировали украинскую диаспору в Вашингтоне, рассказал бывший министр экономики страны Тимофей Милованов.
Экс-министр Милованов: говорящие по-русски военные ВСУ шокировали диаспору в США
  • AP

Его слова приводит «СТРАНА.ua».

Милованов сообщил, что казус случился в церкви в США.

«Украинская церковь, диаспора, пригласили украинских военных прийти к ним. Ребята проходят реабилитацию. Их всем показали, они выступили, рассказали. Все в восторге. Эмоция и поддержка зашкаливает. А потом вдруг скандал. Ребята после выступления начали между собой что-то обсуждать. На русском языке», — сказал бывший член правительства.

По его словам, «украинцы в церкви были в шоке».

«Как такое может быть? Кого им привели? Это же безобразие общаться на языке врага», — продолжил Милованов.

На Украине уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень ранее заявил, что Киеву необходимо оставить позади «оборонительную» и приступить к «наступательной украинизации» страны.

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