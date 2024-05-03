Экс-министр Милованов: говорящие по-русски военные ВСУ шокировали диаспору в США
- AP
Его слова приводит «СТРАНА.ua».
Милованов сообщил, что казус случился в церкви в США.
«Украинская церковь, диаспора, пригласили украинских военных прийти к ним. Ребята проходят реабилитацию. Их всем показали, они выступили, рассказали. Все в восторге. Эмоция и поддержка зашкаливает. А потом вдруг скандал. Ребята после выступления начали между собой что-то обсуждать. На русском языке», — сказал бывший член правительства.
По его словам, «украинцы в церкви были в шоке».
«Как такое может быть? Кого им привели? Это же безобразие общаться на языке врага», — продолжил Милованов.
На Украине уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень ранее заявил, что Киеву необходимо оставить позади «оборонительную» и приступить к «наступательной украинизации» страны.