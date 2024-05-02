На Украине призвали приступить к «наступательной украинизации» страны

Украине необходимо оставить позади «оборонительную» и приступить к «наступательной украинизации» страны.

С таким заявлением выступил 2 мая уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

По словам языкового омбудсмена, которые приводит его офис в социальных сетях, под наступательной следует понимать ту украинизацию, которая будет предусматривать «дополнительные возможности и контроль для обеспечения функционирования украинского языка».

В марте Креминь выступил с призывом активнее исключать русские слова из названий торговых точек.