На Украине призвали приступить к «наступательной украинизации» страны
- AP
С таким заявлением выступил 2 мая уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.
По словам языкового омбудсмена, которые приводит его офис в социальных сетях, под наступательной следует понимать ту украинизацию, которая будет предусматривать «дополнительные возможности и контроль для обеспечения функционирования украинского языка».
В марте Креминь выступил с призывом активнее исключать русские слова из названий торговых точек.