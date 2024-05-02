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На Украине призвали приступить к «наступательной украинизации» страны

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Украине необходимо оставить позади «оборонительную» и приступить к «наступательной украинизации» страны.
На Украине призвали приступить к «наступательной украинизации» страны
  • AP

С таким заявлением выступил 2 мая уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

По словам языкового омбудсмена, которые приводит его офис в социальных сетях, под наступательной следует понимать ту украинизацию, которая будет предусматривать «дополнительные возможности и контроль для обеспечения функционирования украинского языка».

В марте Креминь выступил с призывом активнее исключать русские слова из названий торговых точек.

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