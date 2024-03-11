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На Украине призвали активнее исключать русские слова из названий торговых марок

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Бизнесу на Украине следует активнее избавляться от русских слов в названиях своих торговых марок. С таким призывом к предпринимателям обратился уполномоченный по защите государственного языка в стране Тарас Креминь.
На Украине призвали активнее исключать русские слова из названий торговых марок
  • Gettyimages.ru

В своей колонке для сайта агентства «Укринформ» Креминь отметил, что для него удивительны сотни торговых марок, в названии которых содержатся русские слова.

Он добавил, что процесс перерегистрации и связанные с «торговой самоочисткой» действия требуют от бизнесменов определённых затрат, но это, по словам уполномоченного, «вопрос не денег, а сознания, репутации и ответственности».

«Бизнес должен оперативно реагировать на запрос гражданского общества и действовать соответственно», — написал Креминь.

Стоит отметить, что принятый на Украине закон о государственном языке не предусматривает каких-либо ограничений по языку торговых марок и разрешает их использование в том виде, в котором им предоставляется правовая охрана.

Ранее издание «Думская» сообщило, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предложил коллеге из ФРГ Анналене Бербок использовать украинский вариант названия Одессы.

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