«Думская»: Кулеба призвал Бербок использовать украинский вариант названия Одессы
Об этом пишет издание «Думская».
Как сказано в материале, он предложил Бербок, которая посетила Украину 24 февраля, транслитерировать название Одессы на немецкий язык с украинского — с одной буквой «с».
Глава МИД Германии, в свою очередь, ответила, что, согласно правилам немецкого языка, название города с одной «с» будет читаться как «Одеза».
Ранее она высказала мнение, что в рамках Европейского союза необходимо создать единый оборонительный союз.
По её словам, создание такого союза поможет унифицировать системы вооружения, а также запустить большое количество совместных проектов в сфере обороны.