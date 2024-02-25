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«Думская»: Кулеба призвал Бербок использовать украинский вариант названия Одессы

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предложил коллеге из ФРГ Анналене Бербок изменить официальное написание названия Одессы в немецком языке.

Об этом пишет издание «Думская».

Как сказано в материале, он предложил Бербок, которая посетила Украину 24 февраля, транслитерировать название Одессы на немецкий язык с украинского — с одной буквой «с».

Глава МИД Германии, в свою очередь, ответила, что, согласно правилам немецкого языка, название города с одной «с» будет читаться как «Одеза».

Ранее она высказала мнение, что в рамках Европейского союза необходимо создать единый оборонительный союз.

По её словам, создание такого союза поможет унифицировать системы вооружения, а также запустить большое количество совместных проектов в сфере обороны.

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