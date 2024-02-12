Глава МИД ФРГ Бербок: в рамках ЕС должен быть создан единый оборонительный союз

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок высказала мнение, что в рамках Европейского союза необходимо создать единый оборонительный союз.

Об этом дипломат сказала в ходе пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран Веймарского треугольника.

«Мы должны двигаться в направлении создания европейского союза обороны и безопасности», — цитирует Анналену Бербок РИА Новости.

Как объяснила министр, создание такого союза поможет унифицировать системы вооружения, а также запустить большое количество совместных проектов в сфере обороны.

При этом Бербок подчеркнула, что инициатива не направлена на то, чтобы противоречить или конкурировать с Североатлантическим альянсом.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что будет настаивать на том, чтобы лидеры всех стран НАТО увеличили военные расходы.