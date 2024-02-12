Премьер Польши Туск призвал лидеров стран НАТО увеличить военные расходы

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что будет настаивать на том, чтобы лидеры всех стран Североатлантического альянса увеличили военные расходы.

Туск назвал «общеевропейским интересом» серьёзное увеличение финансирования своих оборонных возможностей.

По мнению польского премьера, Европейский союз превзойдёт Россию в военной мощи, если увеличит оборонные расходы.

«Я буду настаивать, чтобы все партнёры в НАТО увеличили свои возможности. Нет ни одного повода для того, чтобы Европейский союз в военном плане был слабее России», — цитирует Туска РИА Новости.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что США не защитили бы союзников по НАТО, которые не выполняют требований альянса по расходам на оборону, от гипотетического нападения России.

Лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо высказал мнение, что заявление Трампа нанесло второй удар по авторитету Североатлантического альянса вслед за интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.