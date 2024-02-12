Политик Филиппо: Трамп нанёс второй удар по НАТО после интервью Путина
- AP
- © Manuel Balce Ceneta
Об этом политик написал в соцсети X (бывшая Twitter).
По мнению Филиппо, Трамп сделал мастерский ход, предложив США выйти из НАТО в самый разгар американской предвыборной президентской кампании.
«Это второй удар по системе, которая до сих пор не оправилась от первого удара: интервью Такера Карлсона с Путиным, ставшего мировым феноменом!» — говорится в сообщении.
Ранее Дональд Трамп заявил, что США не защитили бы союзников по НАТО, которые не выполняют требований альянса по расходам на оборону, от гипотетического нападения России.