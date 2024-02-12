RT в Telegram
Подпишись

Политик Филиппо: Трамп нанёс второй удар по НАТО после интервью Путина

Короткая ссылка
Лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо высказал мнение, что заявление бывшего американского лидера Дональда Трампа нанесло второй удар по авторитету Североатлантического альянса вслед за интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.
Политик Филиппо: Трамп нанёс второй удар по НАТО после интервью Путина
  • AP
  • © Manuel Balce Ceneta

Об этом политик написал в соцсети X (бывшая Twitter).

По мнению Филиппо, Трамп сделал мастерский ход, предложив США выйти из НАТО в самый разгар американской предвыборной президентской кампании.

«Это второй удар по системе, которая до сих пор не оправилась от первого удара: интервью Такера Карлсона с Путиным, ставшего мировым феноменом!» — говорится в сообщении.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США не защитили бы союзников по НАТО, которые не выполняют требований альянса по расходам на оборону, от гипотетического нападения России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить