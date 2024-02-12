Политик Филиппо: Трамп нанёс второй удар по НАТО после интервью Путина

Лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо высказал мнение, что заявление бывшего американского лидера Дональда Трампа нанесло второй удар по авторитету Североатлантического альянса вслед за интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.

Об этом политик написал в соцсети X (бывшая Twitter).

По мнению Филиппо, Трамп сделал мастерский ход, предложив США выйти из НАТО в самый разгар американской предвыборной президентской кампании.

«Это второй удар по системе, которая до сих пор не оправилась от первого удара: интервью Такера Карлсона с Путиным, ставшего мировым феноменом!» — говорится в сообщении.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США не защитили бы союзников по НАТО, которые не выполняют требований альянса по расходам на оборону, от гипотетического нападения России.