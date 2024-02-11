Белый дом: слова Трампа об отказе помогать НАТО при «нападении России» ужасают

Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что США не защитили бы союзников по НАТО, которые не выполняют требования альянса по расходам на оборону, от гипотетического нападения России. В Белом доме его высказывание сочли ужасающим.

AP

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С соответствующим заявлением выступил заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс. Он отметил, что «поощрение вторжений» на территорию ближайших союзников США является «ужасающим и безумным». «И оно ставит под угрозу американскую национальную безопасность, глобальную стабильность и нашу экономику внутри страны», — цитирует Бейтса The Guardian. Ранее Трамп выступил с предложением перевести всю помощь зарубежным странам в формат займов. Его слова прозвучали на фоне обсуждения законопроекта о помощи Украине.