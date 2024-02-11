Белый дом: слова Трампа об отказе помогать НАТО при «нападении России» ужасают
- AP
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С соответствующим заявлением выступил заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс. Он отметил, что «поощрение вторжений» на территорию ближайших союзников США является «ужасающим и безумным».
«И оно ставит под угрозу американскую национальную безопасность, глобальную стабильность и нашу экономику внутри страны», — цитирует Бейтса The Guardian.
Ранее Трамп выступил с предложением перевести всю помощь зарубежным странам в формат займов. Его слова прозвучали на фоне обсуждения законопроекта о помощи Украине.