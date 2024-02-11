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Белый дом: слова Трампа об отказе помогать НАТО при «нападении России» ужасают

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Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что США не защитили бы союзников по НАТО, которые не выполняют требования альянса по расходам на оборону, от гипотетического нападения России. В Белом доме его высказывание сочли ужасающим.
Белый дом: слова Трампа об отказе помогать НАТО при «нападении России» ужасают
  • AP
  • © Manuel Balce Ceneta

С соответствующим заявлением выступил заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс. Он отметил, что «поощрение вторжений» на территорию ближайших союзников США является «ужасающим и безумным».

«И оно ставит под угрозу американскую национальную безопасность, глобальную стабильность и нашу экономику внутри страны», — цитирует Бейтса The Guardian.

Ранее Трамп выступил с предложением перевести всю помощь зарубежным странам в формат займов. Его слова прозвучали на фоне обсуждения законопроекта о помощи Украине.

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