Трамп предложил перевести всю помощь другим странам в формат займов

Экс-президент США Дональд Трамп на фоне обсуждения законопроекта о финансировании Украины предложил перевести всю зарубежную помощь в формат займов.

«Отныне и впредь — ты слышишь меня, сенат? — никакие средства в форме иностранной помощи не должны предоставляться ни одной зарубежной стране иначе как в виде займа — не безвозмездно», — цитирует его РИА Новости.

По словам Трампа, заём может быть оформлен на чрезвычайно льготных условиях без процентов и определённого срока, но это должен быть заём.

«США не должны больше быть глупыми», — подчеркнул политик.

Ранее законопроект о выделении помощи Украине и Израилю без финансов на охрану границы прошёл процедурное голосование в сенате США.

Американский сенатор Майк Ли четыре часа без остановки выступал с трибуны верхней палаты конгресса, протестуя против законопроекта о помощи Украине.