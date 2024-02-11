RT в Telegram
Подпишись

Трамп предложил перевести всю помощь другим странам в формат займов

Короткая ссылка
Экс-президент США Дональд Трамп на фоне обсуждения законопроекта о финансировании Украины предложил перевести всю зарубежную помощь в формат займов.

«Отныне и впредь — ты слышишь меня, сенат? — никакие средства в форме иностранной помощи не должны предоставляться ни одной зарубежной стране иначе как в виде займа — не безвозмездно», — цитирует его РИА Новости.

По словам Трампа, заём может быть оформлен на чрезвычайно льготных условиях без процентов и определённого срока, но это должен быть заём.

«США не должны больше быть глупыми», — подчеркнул политик.

Ранее законопроект о выделении помощи Украине и Израилю без финансов на охрану границы прошёл процедурное голосование в сенате США.

Американский сенатор Майк Ли четыре часа без остановки выступал с трибуны верхней палаты конгресса, протестуя против законопроекта о помощи Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить