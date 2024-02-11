Трамп предложил перевести всю помощь другим странам в формат займов
«Отныне и впредь — ты слышишь меня, сенат? — никакие средства в форме иностранной помощи не должны предоставляться ни одной зарубежной стране иначе как в виде займа — не безвозмездно», — цитирует его РИА Новости.
По словам Трампа, заём может быть оформлен на чрезвычайно льготных условиях без процентов и определённого срока, но это должен быть заём.
«США не должны больше быть глупыми», — подчеркнул политик.
Ранее законопроект о выделении помощи Украине и Израилю без финансов на охрану границы прошёл процедурное голосование в сенате США.
Американский сенатор Майк Ли четыре часа без остановки выступал с трибуны верхней палаты конгресса, протестуя против законопроекта о помощи Украине.