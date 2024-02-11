Сенатор США Майк Ли выступал четыре часа против законопроекта о помощи Украине

Американский сенатор Майк Ли четыре часа без остановки выступал с трибуны верхней палаты конгресса, протестуя против законопроекта о помощи Украине.

«Пусть кто-то мне скажет, когда Украину приняли 51-м штатом. Я, должно быть, пропустил этот день», — цитирует его РИА Новости.

Выступление сенатора длилось три часа и 56 минут. Для того, чтобы заблокировать законопроект, на каждом этапе потребуется 41 голос из 100.

В своей речи Майк Ли предупредил об угрозе быть втянутыми в конфликт с ядерной державой и пагубности наращивания расходов.

«Но не волнуйся, Америка... Не обращайте внимание на то, что мы опосредованно втягиваемся в войну по доверенности со страной, у которой достаточно ядерных вооружений, чтобы много раз подряд нас убить», — саркастично подметил он.

Ранее законопроект о выделении помощи Украине и Израилю без финансов на охрану границы прошёл процедурное голосование в сенате США.

Американский сенатор от Республиканской партии Рэнд Пол заявил, что законопроект о выделении $60 млрд помощи Украине является прямым оскорблением американцев.