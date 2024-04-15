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В Варшаве произошла драка украинцев в очереди в паспортный сервис

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В Варшаве двое граждан Украины устроили драку в очереди за получением загранпаспортов, где сотни украинцев хотят оформить документ до того, как вступит в силу новый закон о мобилизации.
В Варшаве произошла драка украинцев в очереди в паспортный сервис
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует издание «СТРАНА.ua» со ссылкой на очевидца.

По его словам, вероятной причиной скандала стало то, что кто-то попытался пройти без очереди. Мужчина добавил, что на место приехали сотрудники правоохранительных органов.

Он рассказал, что после инцидента живую очередь в паспортном сервисе отменили, осталась только электронная.

Ранее полиция в Киеве отчиталась о том, что с начала 2024 года доставила в городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки 1108 военнообязанных.

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