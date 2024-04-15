В Варшаве произошла драка украинцев в очереди в паспортный сервис
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Об этом информирует издание «СТРАНА.ua» со ссылкой на очевидца.
По его словам, вероятной причиной скандала стало то, что кто-то попытался пройти без очереди. Мужчина добавил, что на место приехали сотрудники правоохранительных органов.
Он рассказал, что после инцидента живую очередь в паспортном сервисе отменили, осталась только электронная.
Ранее полиция в Киеве отчиталась о том, что с начала 2024 года доставила в городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки 1108 военнообязанных.