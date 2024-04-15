Киевская полиция доставила в ТЦК 1108 военнообязанных с начала 2024 года
- РИА Новости
Об этом Главное управление Нацполиции в Киеве сообщило украинскому агентству УНН.
Также ТЦК запросил полицию найти 3439 граждан, уклоняющихся от мобилизации, и доставить их для привлечения к административной ответственности. С начала года в Киеве составили 1306 административных протоколов.
Ранее экс-спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что новый украинский законопроект об усилении мобилизации вредит экономике страны.