Киевская полиция доставила в ТЦК 1108 военнообязанных с начала 2024 года

Полиция в Киеве отчиталась о том, что с начала 2024 года доставила в городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки 1108 военнообязанных.

РИА Новости

Об этом Главное управление Нацполиции в Киеве сообщило украинскому агентству УНН. Также ТЦК запросил полицию найти 3439 граждан, уклоняющихся от мобилизации, и доставить их для привлечения к административной ответственности. С начала года в Киеве составили 1306 административных протоколов. Ранее экс-спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что новый украинский законопроект об усилении мобилизации вредит экономике страны.