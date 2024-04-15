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Экс-спикер Рады Разумков раскритиковал новый закон о мобилизации на Украине

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Экс-спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что новый украинский законопроект об усилении мобилизации вредит экономике страны.
Экс-спикер Рады Разумков раскритиковал новый закон о мобилизации на Украине
  • РИА Новости

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

По словам Разумкова, усиление мобилизации несёт лишь угрозы Украине. В законопроекте не прописан порядок демобилизации, ротации, гарантии выплат солдатам ВСУ. Закон пагубно влияет на экономику, так как обязывает работодателей обеспечивать мобилизацию.

«Он [законопроект] уничтожает финансовую систему, потому что ещё до его принятия украинцы за месяц вывели со счетов более 27 млрд гривен», — написал Разумков.

Ранее он заявил, что украинцы не простят Владимиру Зеленскому закон о мобилизации.

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