Экс-спикер Рады Разумков: украинцы не простят Зеленскому закон о мобилизации
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Как он написал в своём Telegram, после принятия закона народ «станет для него приговором».
«После голосования за «мобилизационный» законопроект украинский народ станет для президента и депутатов власти не оппонентом, а приговором! Нельзя играть жизнями украинцев», — указал Разумков.
Он напомнил, что из документа убрали пункты про демобилизацию и ротацию, а значит «возможность увидеть родных и близких и отдохнуть».
Ранее Рада приняла во втором чтении законопроект о мобилизации.
Также сообщалось, что украинский цирк получил бронь от мобилизации.