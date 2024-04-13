Экс-спикер Рады Разумков: украинцы не простят Зеленскому закон о мобилизации

Бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что украинцы не простят Владимиру Зеленскому закон о мобилизации.

Как он написал в своём Telegram, после принятия закона народ «станет для него приговором».

«После голосования за «мобилизационный» законопроект украинский народ станет для президента и депутатов власти не оппонентом, а приговором! Нельзя играть жизнями украинцев», — указал Разумков.

Он напомнил, что из документа убрали пункты про демобилизацию и ротацию, а значит «возможность увидеть родных и близких и отдохнуть».

Ранее Рада приняла во втором чтении законопроект о мобилизации.

Также сообщалось, что украинский цирк получил бронь от мобилизации.