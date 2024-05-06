Кудерметова вылетела из топ-20 рейтинга WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг в одиночном разряде.

Лучшей из россиянок по-прежнему остаётся Дарья Касаткина, занимающая 11-е место. Далее расположились Людмила Самсонова (17-я) и Екатерина Александрова (18-я). Вероника Кудерметова с 19-й строчки опустилась на 25-ю.

Первой ракеткой мира является полька Ига Свёнтек. На второй позиции — белоруска Арина Соболенко. Тройку замыкает Кори Гауфф из США.

Ранее сообщалось, что Андрей Рублёв поднялся на шестое место в рейтинге АТР после победы на «Мастерсе» в Мадриде.