Кудерметова вылетела из топ-20 рейтинга WTA
- AP
Лучшей из россиянок по-прежнему остаётся Дарья Касаткина, занимающая 11-е место. Далее расположились Людмила Самсонова (17-я) и Екатерина Александрова (18-я). Вероника Кудерметова с 19-й строчки опустилась на 25-ю.
Первой ракеткой мира является полька Ига Свёнтек. На второй позиции — белоруска Арина Соболенко. Тройку замыкает Кори Гауфф из США.
Ранее сообщалось, что Андрей Рублёв поднялся на шестое место в рейтинге АТР после победы на «Мастерсе» в Мадриде.