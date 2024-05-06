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В Латвии перевозчик просит разрешить закупки в России из-за поездов времён СССР

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Единственная латвийская пассажирская железнодорожная компания Pasažieru vilciens (PV) просит власти не запрещать ей покупать товары в России и Белоруссии, так как она использует поезда, созданные во времена Советского Союза.
В Латвии перевозчик просит разрешить закупки в России из-за поездов времён СССР
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает TVNET.

Компания просит сделать исключение в законопроекте о запрете на закупки товаров российского и белорусского производства.

Перевозчик подчёркивает, что должен эксплуатировать и ремонтировать поезда в соответствии с инструкциями, которые установил завод-изготовитель.

Портал напоминает, что сейчас комитет сейма по бюджету и финансам рассматривает поправки к закону «О закупках поставщиков общественных услуг». Документ предусматривает, что заказчик при подготовке закупок должен будет требовать отказаться от товаров и услуг, происходящих из России и Белоруссии.

Глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш ранее призвал страны Евросоюза усилить давление на Россию, запретив импорт сельскохозяйственной продукции из Российской Федерации.

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