В Латвии перевозчик просит разрешить закупки в России из-за поездов времён СССР
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Об этом сообщает TVNET.
Компания просит сделать исключение в законопроекте о запрете на закупки товаров российского и белорусского производства.
Перевозчик подчёркивает, что должен эксплуатировать и ремонтировать поезда в соответствии с инструкциями, которые установил завод-изготовитель.
Портал напоминает, что сейчас комитет сейма по бюджету и финансам рассматривает поправки к закону «О закупках поставщиков общественных услуг». Документ предусматривает, что заказчик при подготовке закупок должен будет требовать отказаться от товаров и услуг, происходящих из России и Белоруссии.
Глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш ранее призвал страны Евросоюза усилить давление на Россию, запретив импорт сельскохозяйственной продукции из Российской Федерации.