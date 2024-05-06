RT в Telegram
Подпишись

ЦТАК: ВС России превратят британское оружие на Украине в «горящий металлолом»

Короткая ссылка
Обещанная главой МИД Великобритании Дэвидом Кэмероном помощь Украине не изменит ситуацию, поскольку Вооружённые силы России превратят британское оружие в «горящий металлолом».

Такое заявление было опубликовано Центральным телеграфным агентством Кореи.

Согласно статье российская армия держит инициативу на всех фронтах Украины.

«Никакая военная угроза и шантаж США и Запада, включая Великобританию, не могут сломить отважный дух борьбы армии и народа России в их борьбе за надёжную защиту суверенных прав и интересов безопасности государства», — говорится в материале.

Ранее в Минобороны КНДР заявили, что США на Украине ждёт поражение, это лишь вопрос времени.

Также в МИД КНДР отметили, что конфликт на Украине выгоден для американских военных монополий.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить