Обещанная главой МИД Великобритании Дэвидом Кэмероном помощь Украине не изменит ситуацию, поскольку Вооружённые силы России превратят британское оружие в «горящий металлолом».

Такое заявление было опубликовано Центральным телеграфным агентством Кореи.

Согласно статье российская армия держит инициативу на всех фронтах Украины.

«Никакая военная угроза и шантаж США и Запада, включая Великобританию, не могут сломить отважный дух борьбы армии и народа России в их борьбе за надёжную защиту суверенных прав и интересов безопасности государства», — говорится в материале.

Ранее в Минобороны КНДР заявили, что США на Украине ждёт поражение, это лишь вопрос времени.

Также в МИД КНДР отметили, что конфликт на Украине выгоден для американских военных монополий.