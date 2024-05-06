ЦТАК: ВС России превратят британское оружие на Украине в «горящий металлолом»
Такое заявление было опубликовано Центральным телеграфным агентством Кореи.
Согласно статье российская армия держит инициативу на всех фронтах Украины.
«Никакая военная угроза и шантаж США и Запада, включая Великобританию, не могут сломить отважный дух борьбы армии и народа России в их борьбе за надёжную защиту суверенных прав и интересов безопасности государства», — говорится в материале.
Ранее в Минобороны КНДР заявили, что США на Украине ждёт поражение, это лишь вопрос времени.
Также в МИД КНДР отметили, что конфликт на Украине выгоден для американских военных монополий.