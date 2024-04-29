Минобороны КНДР: США на Украине ждёт поражение, эти лишь вопрос времени

Соединённые Штаты на Украине ждёт поражение, и это лишь вопрос времени, поскольку никакая помощь и сверхсовременные вооружения не помогут ей победить армию России.

Такое мнение выразил начальник департамента военных внешних дел Министерства обороны КНДР, передаёт ЦТАК. По его словам, поставляемые США дальнобойные ракеты «не изменят ситуацию». «Мир увидит поражение Вашингтона в войне на Украине. Это вопрос времени», — сказал военный. Ранее в МИД КНДР заявили, что конфликт на Украине выгоден для американских военных монополий. Также МИД КНДР назвал поле боя на Украине «кладбищем» вооружений НАТО.