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МИД КНДР назвал поле боя на Украине «кладбищем» вооружений НАТО

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Зона боевых действий на Украине уже давно превратилась в место, где массово уничтожается западное вооружение.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел КНДР Им Чхон Иля, пишет РИА Новости.

«Поле боя на Украине уже давно превратилось в кладбище разных вооружений, которыми хвалились США и НАТО», — считает представитель внешнеполитического ведомства.

В заявлении МИД также говорится о том, что американский законопроект о дополнительной военной помощи является «всего лишь психотропным препаратом», временно облегчающим страх представителей режима Зеленского. Самого Зеленского представитель КНДР называет актёром, «добросовестно исполняющим свою роль по сценарию, подготовленному США».

Ранее агентство Bloomberg написало, что в условиях крепнущих связей с Россией политика лидера Северной Кореи Ким Чен Ына может стать более смелой.

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