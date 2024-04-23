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Bloomberg: из-за крепнущих связей с Россией политика КНДР может стать смелее

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В условиях крепнущих связей с Россией политика лидера Северной Кореи Ким Чен Ына может стать более смелой. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на Госдеп США.
Bloomberg: из-за крепнущих связей с Россией политика КНДР может стать смелее
  • РИА Новости

По словам старшего сотрудника Госдепа США по КНДР Чжона Пака, «распростёртые объятия» России в отношении Северной Кореи могут повысить стремление лидера КНДР к риску, когда речь идёт об угрозе Южной Корее и экспорте вооружения за рубеж, а также помочь Пхеньяну игнорировать призыв США вернуться к ядерным переговорам.

В январе глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что работа по выполнению договорённостей Ким Чен Ына и президента России Владимира Путина активно ведётся.

Ким Чен Ын отмечал, что дружеские отношения России и КНДР укрепляются.

По его словам, народ КНДР уделяет большое внимание отношениям с Россией.

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