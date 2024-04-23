Bloomberg: из-за крепнущих связей с Россией политика КНДР может стать смелее

В условиях крепнущих связей с Россией политика лидера Северной Кореи Ким Чен Ына может стать более смелой. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на Госдеп США.

По словам старшего сотрудника Госдепа США по КНДР Чжона Пака, «распростёртые объятия» России в отношении Северной Кореи могут повысить стремление лидера КНДР к риску, когда речь идёт об угрозе Южной Корее и экспорте вооружения за рубеж, а также помочь Пхеньяну игнорировать призыв США вернуться к ядерным переговорам.

В январе глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что работа по выполнению договорённостей Ким Чен Ына и президента России Владимира Путина активно ведётся.

Ким Чен Ын отмечал, что дружеские отношения России и КНДР укрепляются.

По его словам, народ КНДР уделяет большое внимание отношениям с Россией.