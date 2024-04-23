Bloomberg: из-за крепнущих связей с Россией политика КНДР может стать смелее
- РИА Новости
По словам старшего сотрудника Госдепа США по КНДР Чжона Пака, «распростёртые объятия» России в отношении Северной Кореи могут повысить стремление лидера КНДР к риску, когда речь идёт об угрозе Южной Корее и экспорте вооружения за рубеж, а также помочь Пхеньяну игнорировать призыв США вернуться к ядерным переговорам.
В январе глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что работа по выполнению договорённостей Ким Чен Ына и президента России Владимира Путина активно ведётся.
Ким Чен Ын отмечал, что дружеские отношения России и КНДР укрепляются.
По его словам, народ КНДР уделяет большое внимание отношениям с Россией.