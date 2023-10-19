Ким Чен Ын заявил об укреплении дружеских отношений России и КНДР

Дружеские отношения России и КНДР укрепляются, заявил северокорейский лидер Ким Чен Ын на встрече с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

«Сейчас, после нашей встречи с президентом Путиным в России в сентябре этого года, настоящая дружба между нашими странами очень накаляется, очень хорошая атмосфера», — приводит ТАСС слова Ким Чен Ына.

Он отметил, что народ КНДР уделяет большое внимание отношениям с Россией.

19 октября Ким Чен Ын принял в Пхеньяне Сергея Лаврова.

Лавров отметил, что отношения России и КНДР вышли на качественно новый, стратегический уровень.