Ким Чен Ын заявил об укреплении дружеских отношений России и КНДР
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«Сейчас, после нашей встречи с президентом Путиным в России в сентябре этого года, настоящая дружба между нашими странами очень накаляется, очень хорошая атмосфера», — приводит ТАСС слова Ким Чен Ына.
Он отметил, что народ КНДР уделяет большое внимание отношениям с Россией.
19 октября Ким Чен Ын принял в Пхеньяне Сергея Лаврова.
Лавров отметил, что отношения России и КНДР вышли на качественно новый, стратегический уровень.