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Ким Чен Ын заявил об укреплении дружеских отношений России и КНДР

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Дружеские отношения России и КНДР укрепляются, заявил северокорейский лидер Ким Чен Ын на встрече с главой российского МИД Сергеем Лавровым.
Ким Чен Ын заявил об укреплении дружеских отношений России и КНДР
  • globallookpress.com
  • © KCNA

«Сейчас, после нашей встречи с президентом Путиным в России в сентябре этого года, настоящая дружба между нашими странами очень накаляется, очень хорошая атмосфера», — приводит ТАСС слова Ким Чен Ына.

Он отметил, что народ КНДР уделяет большое внимание отношениям с Россией.

19 октября Ким Чен Ын принял в Пхеньяне Сергея Лаврова.

Лавров отметил, что отношения России и КНДР вышли на качественно новый, стратегический уровень.

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