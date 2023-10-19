Лавров заявил Ким Чен Ыну о готовности Путина выполнить договорённости с КНДР

Президент России Владимир Путин в устном послании лидеру КНДР Ким Чен Ыну подтвердил готовность выполнить всё, о чем они договорились на саммите в сентябре. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с северокорейским лидером.

«Владимир Путин просил передать самые наилучшие пожелания и подтверждение готовности выполнить всё, о чём вы договорились», — сказал министр на встрече с Ким Чен Ыном.

По словам Лаврова, работа над этим уже началась, пишет РИА Новости.

19 октября Ким Чен Ын принял в Пхеньяне Сергея Лаврова.

Лавров отметил, что отношения России и КНДР вышли на качественно новый, стратегический уровень.

13 сентября Владимир Путин и Ким Чен Ын провели встречу с глазу на глаз на космодроме Восточный. В частности, они обсудили сотрудничество в космической сфере.

Российский президент подтвердил, что Россия будет помогать КНДР строить спутники.