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Лавров заявил Ким Чен Ыну о готовности Путина выполнить договорённости с КНДР

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Президент России Владимир Путин в устном послании лидеру КНДР Ким Чен Ыну подтвердил готовность выполнить всё, о чем они договорились на саммите в сентябре. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с северокорейским лидером.
Лавров заявил Ким Чен Ыну о готовности Путина выполнить договорённости с КНДР
  • globallookpress.com
  • © Petrov Sergey

«Владимир Путин просил передать самые наилучшие пожелания и подтверждение готовности выполнить всё, о чём вы договорились», — сказал министр на встрече с Ким Чен Ыном.

По словам Лаврова, работа над этим уже началась, пишет РИА Новости.

19 октября Ким Чен Ын принял в Пхеньяне Сергея Лаврова.

Лавров отметил, что отношения России и КНДР вышли на качественно новый, стратегический уровень.

13 сентября Владимир Путин и Ким Чен Ын провели встречу с глазу на глаз на космодроме Восточный. В частности, они обсудили сотрудничество в космической сфере.

Российский президент подтвердил, что Россия будет помогать КНДР строить спутники.

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