Лавров заявил Ким Чен Ыну о готовности Путина выполнить договорённости с КНДР
- globallookpress.com
- © Petrov Sergey
«Владимир Путин просил передать самые наилучшие пожелания и подтверждение готовности выполнить всё, о чём вы договорились», — сказал министр на встрече с Ким Чен Ыном.
По словам Лаврова, работа над этим уже началась, пишет РИА Новости.
19 октября Ким Чен Ын принял в Пхеньяне Сергея Лаврова.
Лавров отметил, что отношения России и КНДР вышли на качественно новый, стратегический уровень.
13 сентября Владимир Путин и Ким Чен Ын провели встречу с глазу на глаз на космодроме Восточный. В частности, они обсудили сотрудничество в космической сфере.
Российский президент подтвердил, что Россия будет помогать КНДР строить спутники.