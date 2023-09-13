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Путин и Ким Чен Ын завершили встречу тет-а-тет

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Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын завершили общение в формате с глазу на глаз на космодроме Восточный.
Путин и Ким Чен Ын завершили встречу тет-а-тет
  • РИА Новости

Как пишет ТАСС, ожидается, что позднее российский лидер даст официальный обед в честь иностранного гостя. 

Ранее сообщалось, что переговоры Путина и Ким Чен Ына начались на космодроме Восточный в Амурской области.

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