Путин и Ким Чен Ын завершили встречу тет-а-тет

Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын завершили общение в формате с глазу на глаз на космодроме Восточный.

РИА Новости

Как пишет ТАСС, ожидается, что позднее российский лидер даст официальный обед в честь иностранного гостя. Ранее сообщалось, что переговоры Путина и Ким Чен Ына начались на космодроме Восточный в Амурской области.