Путин и Ким Чен Ын завершили встречу тет-а-тет
Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын завершили общение в формате с глазу на глаз на космодроме Восточный.
- РИА Новости
Как пишет ТАСС, ожидается, что позднее российский лидер даст официальный обед в честь иностранного гостя.
Ранее сообщалось, что переговоры Путина и Ким Чен Ына начались на космодроме Восточный в Амурской области.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему: