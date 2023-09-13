Начались переговоры Путина и Ким Чен Ына с участием делегаций
Переговоры президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына начались на космодроме Восточный в Амурской области.
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
Уточняется, что переговоры проходят в зале на первом этаже инженерного корпуса технического комплекса космического ракетного комплекса «Союз-2».
Ранее сообщалось, что Путин и Ким Чен Ын встретились на космодроме Восточный.
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