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Начались переговоры Путина и Ким Чен Ына с участием делегаций

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Переговоры президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына начались на космодроме Восточный в Амурской области.
Начались переговоры Путина и Ким Чен Ына с участием делегаций
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что переговоры проходят в зале на первом этаже инженерного корпуса технического комплекса космического ракетного комплекса «Союз-2».

Ранее сообщалось, что Путин и Ким Чен Ын встретились на космодроме Восточный.

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