Начались переговоры Путина и Ким Чен Ына с участием делегаций

Переговоры президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына начались на космодроме Восточный в Амурской области.

РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС. Уточняется, что переговоры проходят в зале на первом этаже инженерного корпуса технического комплекса космического ракетного комплекса «Союз-2». Ранее сообщалось, что Путин и Ким Чен Ын встретились на космодроме Восточный.