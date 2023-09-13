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Путин и Ким Чен Ын обсудили возможности сотрудничества в космосе

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Президент России Владимир Путин обсудил с лидером КНДР Ким Чен Ыном сотрудничество в космической сфере.
Путин и Ким Чен Ын обсудили возможности сотрудничества в космосе
  • AP
  • © Lee Jin-man

«Мы предлагали и возможности сотрудничества по космической тематике», — цитирует ТАСС пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

Путин на встрече с лидером КНДР заявил, что Россия гордится тем, как развивается её космическая отрасль.

Отвечая на вопрос, будет ли Россия помогать Северной Корее строить спутники, российский президент отметил, что он и глава КНДР Ким Чен Ын приехали на космодром Восточный именно поэтому.

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