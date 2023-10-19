Лавров: отношения России и КНДР вышли на качественно новый, стратегический уровень

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отношения России и КНДР вышли на качественно новый, стратегический уровень.

Об этом информирует РИА Новости.

Ранее Лавров заявила, что Россия поддерживает КНДР в стремлении отстаивать свою независимость.

Также, по его словам, Россия ценит поддержку своих действий в ходе СВО со стороны властей КНДР.