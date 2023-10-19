Лавров: отношения России и КНДР вышли на качественно новый, стратегический уровень
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отношения России и КНДР вышли на качественно новый, стратегический уровень.
Об этом информирует РИА Новости.
Ранее Лавров заявила, что Россия поддерживает КНДР в стремлении отстаивать свою независимость.
Также, по его словам, Россия ценит поддержку своих действий в ходе СВО со стороны властей КНДР.
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