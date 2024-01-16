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Лавров: работа по договорённостям лидеров России и КНДР активно ведётся

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Работа по выполнению договорённостей северокорейского лидера Ким Чен Ына и президента России Владимира Путина активно ведётся.

Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров в ходе переговоров с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи.

По словам российского министра, выбранное для этой встречи время как нельзя лучше подходит для того, чтобы подвести предварительные итоги работы, которая была начата для выполнения договорённостей между лидерами государств, достигнутых на саммите на космодроме Восточный в сентябре.

«Соответствующая работа уже активно ведётся», — подчеркнул Лавров.

Он также заявил, что Россия ценит поддержку со стороны КНДР в контексте СВО на Украине.

15 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин может совершить визит в КНДР в обозримом будущем.

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