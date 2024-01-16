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Лавров заявил, что Россия ценит поддержку КНДР в контексте СВО на Украине

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Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия ценит поддержку со стороны КНДР в контексте СВО на Украине.

Об этом он сказал на переговорах с главой МИД КНДР Цой Сон Хи.

По его словам, Россия тесно и плодотворно сотрудничает с Северной Кореей на площадке ООН и других многосторонних организаций.

Лавров отметил, что Москва всегда поддерживает Пхеньян в ООН, а также «очень ценит аналогичную позицию в поддержку позиции Российской Федерации», в том числе в вопросах, касающихся СВО.

Ранее сообщалось, что Лавров 16 января проведёт переговоры с главой МИД КНДР, которая по приглашению российского коллеги находится в Москве с официальным визитом.

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