Лавров проведёт в Москве переговоры с главой МИД КНДР Цой Сон Хи
Об этом информирует РИА Новости.
Отмечается, что стороны могут обсудить вопросы экономической и политической повестки дня, а также военное сотрудничество.
Ранее сообщалось, что Цой Сон Хи посетит Россию 15—17 января.
Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила визит северокорейской делегации в Москву.
Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин может совершить визит в КНДР в обозримом будущем.