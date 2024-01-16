Лавров проведёт в Москве переговоры с главой МИД КНДР Цой Сон Хи

Глава МИД России Сергей Лавров 16 января проведёт переговоры с главой МИД КНДР Цой Сон Хи, которая по приглашению российского коллеги находится в Москве с официальным визитом.

Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что стороны могут обсудить вопросы экономической и политической повестки дня, а также военное сотрудничество.

Ранее сообщалось, что Цой Сон Хи посетит Россию 15—17 января.

Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила визит северокорейской делегации в Москву.

Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин может совершить визит в КНДР в обозримом будущем.