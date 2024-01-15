Песков: Путин может посетить КНДР в обозримом будущем

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин может совершить визит в КНДР в обозримом будущем.

В ходе брифинга Песков отметил, что у Путина есть действующее приглашение посетить столицу Северной Кореи с официальным визитом.

«Мы надеемся, что такой визит состоится, что президент России посетит (КНДР — RT) в обозримом будущем», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что сроки визита дополнительно согласуют по дипломатическим каналам.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Москве ожидают визит делегации из Северной Кореи.

Захарова добавила, что у министра иностранных дел России Сергея Лаврова запланированы переговоры с делегацией.