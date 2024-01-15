Песков: Путин может посетить КНДР в обозримом будущем
- РИА Новости
В ходе брифинга Песков отметил, что у Путина есть действующее приглашение посетить столицу Северной Кореи с официальным визитом.
«Мы надеемся, что такой визит состоится, что президент России посетит (КНДР — RT) в обозримом будущем», — сказал представитель Кремля.
Он добавил, что сроки визита дополнительно согласуют по дипломатическим каналам.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Москве ожидают визит делегации из Северной Кореи.
Захарова добавила, что у министра иностранных дел России Сергея Лаврова запланированы переговоры с делегацией.