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Песков: Путин может посетить КНДР в обозримом будущем

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин может совершить визит в КНДР в обозримом будущем.
Песков: Путин может посетить КНДР в обозримом будущем
  • РИА Новости

В ходе брифинга Песков отметил, что у Путина есть действующее приглашение посетить столицу Северной Кореи с официальным визитом. 

«Мы надеемся, что такой визит состоится, что президент России посетит (КНДР — RT) в обозримом будущем», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что сроки визита дополнительно согласуют по дипломатическим каналам.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Москве ожидают визит делегации из Северной Кореи.

Захарова добавила, что у министра иностранных дел России Сергея Лаврова запланированы переговоры с делегацией.

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