Президент Киргизии примет участие в параде Победы в Москве
Об этом заявил завотделом внешней политики администрации главы киргизского государства Муратбек Азымбакиев.
«Президент Киргизской Республики Садыр Жапаров 8 мая примет участие в юбилейном саммите Евразийского экономического союза и параде Победы 9 мая в Москве», — цитирует его ТАСС.
Ранее сообщалось, что президент Кубы Мигель Диас-Канель планирует принять участие в параде Победы в России.
Также сообщалось, что лидер Таджикистана Эмомали Рахмон приедет в Москву 9 мая, чтобы поучаствовать в праздничных мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы.