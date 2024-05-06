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Президент Киргизии примет участие в параде Победы в Москве

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Президент Киргизии Садыр Жапаров намерен принять участие в заседании Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭС) и параде Победы в Москве.

Об этом заявил завотделом внешней политики администрации главы киргизского государства Муратбек Азымбакиев.

«Президент Киргизской Республики Садыр Жапаров 8 мая примет участие в юбилейном саммите Евразийского экономического союза и параде Победы 9 мая в Москве», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что президент Кубы Мигель Диас-Канель планирует принять участие в параде Победы в России.

Также сообщалось, что лидер Таджикистана Эмомали Рахмон приедет в Москву 9 мая, чтобы поучаствовать в праздничных мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы.

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