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Политолог Михайлов — о Зеленском: все демократические нормы он нарушил

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Анастасия Белоусова
Политолог Евгений Михайлов в беседе с RT прокомментировал заявление председателя Госдумы Вячеслава Володина о том, что Владимир Зеленский в нарушение Конституции Украины отменил президентские выборы и узурпировал власть.
Политолог Михайлов — о Зеленском: все демократические нормы он нарушил
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«Очевидно, что украинская Конституция не позволяет ни под каким предлогом продлить президенство Зеленского. Они сами придумали положение в 2015 году, на основании которого в случае введения военного положения можно оставить президента на срок военного положения, но сама Конституция этого не предусматривает», — объяснил он.

По словам Михайлова, сейчас Зеленский нелегитимен.

«Все отговорки — они не уместны. Более того, западные партнёры также намекают Зеленскому, что он совершил ошибку, став фактически диктатором. Все демократические нормы он нарушил», — заключил политолог.

Ранее в Госдуме заявили об отсутствии у Зеленского права выступать от лица Украины.

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