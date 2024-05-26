Политолог Михайлов — о Зеленском: все демократические нормы он нарушил
- Gettyimages.ru
«Очевидно, что украинская Конституция не позволяет ни под каким предлогом продлить президенство Зеленского. Они сами придумали положение в 2015 году, на основании которого в случае введения военного положения можно оставить президента на срок военного положения, но сама Конституция этого не предусматривает», — объяснил он.
По словам Михайлова, сейчас Зеленский нелегитимен.
«Все отговорки — они не уместны. Более того, западные партнёры также намекают Зеленскому, что он совершил ошибку, став фактически диктатором. Все демократические нормы он нарушил», — заключил политолог.
Ранее в Госдуме заявили об отсутствии у Зеленского права выступать от лица Украины.