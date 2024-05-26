Над территориями Курской и Орловской областей: в МО РФ заявили об уничтожении 13 БПЛА самолётного типа за ночь

МО РФ: за ночь средства ПВО уничтожили 13 БПЛА над двумя регионами России

Дежурные средства ПВО в ночь на 26 мая пресекли новую попытку киевского режима устроить атаки на объекты, расположенные на российской территории. Как заявили в Минобороны РФ, десять БПЛА самолётного типа было уничтожено над территорией Курской области, ещё три — над территорией Орловской.