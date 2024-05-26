Над территориями Курской и Орловской областей: в МО РФ заявили об уничтожении 13 БПЛА самолётного типа за ночь
МО РФ: за ночь средства ПВО уничтожили 13 БПЛА над двумя регионами России
- РИА Новости
- © Сергей Мальгавко
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26 мая 2024
Дональд Трамп в очередной раз пообещал, что добьётся прекращения конфликта между Россией и Украиной в случае избрания на пост президента США.
«Я добьюсь прекращения чудовищной войны между Россией и Украиной, чтобы мы перестали тратить сотни миллионов долларов на чужие конфликты и сберегли тысячи и тысячи жизней», — приводит его слова РИА Новости.
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Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости, что ВС РФ нанесли удар по аэродрому Староконстантинов, который киевский режим готовит к приёму истребителей F-16.
По его словам, после ударов по Староконстантинову произошла «очень мощная детонация», в городе пропало электричество.
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Около 08:00 мск дежурные средства ПВО сбили один украинский БПЛА над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.
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Число пострадавших в ходе обстрела украинскими военными Горловки 25 мая возросло до шести, сообщил мэр города Иван Приходько.
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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате субботних обстрелов региона со стороны ВСУ погибли четыре человека.
«18 человек получили ранения. Двое из них — дети. Трое отпущены на амбулаторное лечение. Сегодня обязательно встречусь с врачами. Посмотрю, как идёт оказание помощи, потому что есть тяжелораненые. Четверо находятся в реанимации», — добавил он.
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Военкор RT Валентин Горшенин рассказал подробности украинской атаки на Белгород, которая произошла вечером 25 мая.
В результате обстрела повреждён многоквартирный дом. Известно о четырёх погибших, ещё 12 человек находятся в больницах. Минобороны России сообщило, что средства ПВО сбили ракету «Нептун», а также 29 снарядов РСЗО Vampire ВСУ.Также на russian.rt.com ВСУ нанесли массированный удар по Белгороду
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Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов, украинские беспилотники самолётного типа были сбиты в Рыльском и Курчатовском районах.
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Губернатор Орловской области Андрей Клычков также сообщил об уничтожении трёх БПЛА. По его словам, в данный момент на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и оперативных служб.
«По предварительной информации, жертв и разрушений нет», — написал он в Telegram.
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В ночь на 26 мая средства ПВО пресекли новую попытку киевского режима устроить атаки на объекты, расположенные на российской территории.
Как сообщили в Минобороны РФ, десять БПЛА самолётного типа было уничтожено над территорией Курской области, ещё три — над территорией Орловской области.