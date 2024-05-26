Юрист: на Украине нет законно находящегося у власти высшего должностного лица
- РИА Новости
Юрист подчеркнул, что военное положение, на которое ссылается Зеленский, каждый раз продлевается на 90 дней им самим.
«Он, используя формальный повод, принял решение о непроведении выборов президента до удобного ему лично момента — так как он сам может сколь угодно долго продлевать или не продлевать военное положение. При этом у него было два варианта, как соблюсти Конституцию Украины: не продлевать на период выборов военное положение или издать указ о проведении выборов в период военного положения», — объяснил Соловьёв.
Он также добавил, что Зеленскому только западные партнёры могут «предложить квазилегитимность».
«Однако то, как отмена выборов была юридически оформлена и фактически проверена на Украине, не оставляет сомнений в том, что в этой стране нет законно находящегося у власти высшего должностного лица, в том числе осуществляющего верховное командование вооружёнными силами», — заключил собеседник RT.
Ранее в Госдуме заявили об отсутствии у Зеленского права выступать от лица Украины.