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Юрист: на Украине нет законно находящегося у власти высшего должностного лица

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Анастасия Белоусова
Иван Соловьёв, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России, в беседе с RT прокомментировал заявление председателя Госдумы Вячеслава Володина о том, что Владимир Зеленский в нарушение Конституции Украины отменил президентские выборы и узурпировал власть.
Юрист: на Украине нет законно находящегося у власти высшего должностного лица
  • РИА Новости

Юрист подчеркнул, что военное положение, на которое ссылается Зеленский, каждый раз продлевается на 90 дней им самим.

«Он, используя формальный повод, принял решение о непроведении выборов президента до удобного ему лично момента — так как он сам может сколь угодно долго продлевать или не продлевать военное положение. При этом у него было два варианта, как соблюсти Конституцию Украины: не продлевать на период выборов военное положение или издать указ о проведении выборов в период военного положения», — объяснил Соловьёв.

Он также добавил, что Зеленскому только западные партнёры могут «предложить квазилегитимность».

«Однако то, как отмена выборов была юридически оформлена и фактически проверена на Украине, не оставляет сомнений в том, что в этой стране нет законно находящегося у власти высшего должностного лица, в том числе осуществляющего верховное командование вооружёнными силами», — заключил собеседник RT.

Ранее в Госдуме заявили об отсутствии у Зеленского права выступать от лица Украины.

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