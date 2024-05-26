ВВС Израиля за сутки атаковали 50 объектов в секторе Газа

Пресс-служба армии Израиля заявила, что израильская авиация за сутки атаковала 50 объектов в секторе Газа.

«За прошедшие сутки ВВС Израиля нанесли удары и уничтожили более 50 террористических объектов по всему сектору Газа, включая военные сооружения, схроны оружия, ракетные установки, наблюдательные посты и террористические отряды», — отмечается в заявлении в Telegram.

Вместе с этим отмечается, что ночью в районе Рафаха были нанесены удары по двум ракетным установкам, нацеленным на район Керем-Шалом.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате ударов армии Израиля по территории сектора Газа почти достигло 36 тыс.