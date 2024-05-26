Контракт Семака, пляски Кержакова и звонок мамы Сергееву: как «Зенит» отмечал завоевание шестого подряд чемпионства

В Санкт-Петербурге эмоционально отпраздновали завоевание «Зенитом» шестого подряд чемпионства. Главный тренер Сергей Семак после финального свистка в матче 30-го тура с «Ростовом» упал на колени и принялся креститься. Его тут же пригласили на сцену, где подписали новый контракт до 2030-го. Михаил Кержаков был одним из самых активных как на церемонии награждения, так и в раздевалке, где танцевал на столе с Вильмаром Барриосом и Нуралы Алипом под дождём из шампанского. А счастливому Ивану Сергееву прямо во время интервью позвонила мама.

Многие считают, что постоянные победы давно приелись футболистам и тренерам «Зенита». Однако завершившийся сезон продемонстрировал, что это не так. Ведь в отличие от предыдущих лет петербуржцы едва не упустили титул и лишь в последний миг завоевали его, на 85-й минуте вырвав волевую победу над «Ростовом» благодаря курьёзному голу Артура и ошибке Сергея Песьякова.

Невольно помог конкуренту и «Краснодар», в домашних стенах обыгравший «Динамо». После такой концовки Сергей Семак, взявший с командой шесть чемпионств подряд, не скрывал эмоций. Он медленно вышел на поле, упал на колени и принялся молча креститься. Затем он бросил усталый взгляд в сторону подопечных и наконец всё-таки позволил себе выдохнуть и улыбнуться.

«Очень сильные эмоции. Этот матч — квинтэссенция сезона. Мы не с таким запасом выступали, как в прошлые годы. Были встречи, когда фатально не везло. Уступали в играх, в которых не должны были терять очки. Благодарю бога, что у нас есть столько радости. Счастлив за команду, которая не сломалась и продолжала играть. Всегда нужно верить. Это самое крутое чемпионство? Безусловно. Борьба продолжалась до последнего тура. Чтобы три команды и всё было так переплетено… Но в самый нужный момент удача улыбнулась нам», — приводит слова специалиста «Матч ТВ».

Руководство же подготовило для него подарок. Ещё в апреле стало известно о продлении контракта. А сразу после завершения встречи тренера пригласили на сцену, где он, взяв ручку, пролонгировал соглашение до 2030-го в прямом эфире. Остались с ним и все члены штаба.

«Это доверие той работе, которую выполняет тренерский штаб. Со своей стороны мы благодарны за него. Но спокойно отношусь к срокам контракта. Пока специалист трудится и результат есть — вопросов нет. Когда результата нет, то виноват тренер», — добавил Семак.

Он также высказался о многочисленных хейтерах коллектива и о том, что многие в минувшем розыгрыше национального первенства желали «Зениту» поражений.

«Критика есть всегда. Понятно, что сильных никогда не любят. Причин найдётся много, почему не любят команду. Но главная заключается в том, что она выигрывает. Людям, которые не умеют слышать, бесполезно объяснять», — заключил наставник.

Абсолютно счастливы были и сами футболисты, хотя вели себя по-разному. Большая часть исполнителей бросилась в собственную штрафную к Денису Адамову и устроила там кучу-малу. В это время Нуралы Алип лёг на газон животом вниз и некоторое время провёл так, приходя в себя. Повторил за казахстанцем Клаудиньо, которого неоднократно упрекали в отсутствии самоотдачи.

Чуть порадовавшись, спортсмены принялись качать на руках Семака, который, кажется, давно привык к этой процедуре. Каждый сходил с ума по-своему. Андрей Мостовой и Вячеслав Коваленко, почти не имевший практики в этом сезоне, пели полюбившуюся фанатам сине-бело-голубых композицию группы «Ленинград» «В Зените».

Кто-то прямо на газоне общался с родственниками по телефону. Так, Ивану Сергееву мама позвонила в момент интервью.

«Одну секунду. Алё, мам», — прервал корреспондента нападающий.

Ответив, он продолжил беседу с журналистом.

«Это самый интересный чемпионат за последнее время, борьба шла до последней минуты. Мы бегали туда‑сюда, когда закончилось противостояние в Краснодаре, кричали всем, что нужно спокойно доигрывать. Спасибо всем ребятам, Артуру, который забил победный мяч», — подчеркнул Сергеев.

Но самым важным эпизодом, который, пожалуй, не может надоесть никогда, стало вручение чемпионского кубка. Причём петербуржцы просто получили свой же трофей, который находится у них на вечном хранении. Принёс его команде, как и полагается, капитан Дуглас дос Сантос, не выходивший на поле из-за травмы. Словно крадучись, он медленно подошёл к одноклубникам и поднял кубок над головой.

Далее его взял Михаил Кержаков, а затем и Семак. К слову, по сложившейся традиции, многие футболисты провели церемонию награждения, завернувшись в свои национальные флаги: Бразилии, Венесуэлы, России, Казахстана.

Больше всех радовался Кержаков, который стал автором уникального достижения: застал все семь чемпионств петербуржцев после распада СССР, в том числе первое — в 2007-м, когда считался третьим вратарём. Но именно нынешнее он счёл самым сложным.

«Остальные дались легче. Запомнилось драматической концовкой, развязкой. Не буду пересказывать, как праздновали в раздевалке, потом посмотрите видео. Сезон получился скомканным, теряли много очков, пропускали на последних минутах. Конкуренты нашими осечками не воспользовались. Силы радоваться остались, только начинаем», — отметил Кержаков.

Слова у него не разошлись с делом. Ещё во время церемонии награждения вратарь устроил сумасшедшие пляски, видимо, выбрасывая накопленные на скамейке запасных силы. Продолжилось безумие и в раздевалке. Голкипер, завёрнутый в отечественный триколор, вместе с Вильмаром Баррисом и Алипом запрыгнул на стол и стал танцевать под известную футбольную композицию Freed from Desire под дождём из шампанского.

Но больше запомнился форвард Вильсон Изидор, прошедший внутрь со своим маленьким ребёнком на руках и пошутивший на смеси русского и английского: «My кубок».

Нашлись эмоции и у других старожилов коллектива, например Александра Ерохина, вышедшего на замену в концовке и помогшего додавить южан.

«Все молодцы! Отдали частичку себя и стали чемпионами. Был громкий стадион, особенно в концовке. Всем спасибо! Можем с гордостью отпраздновать. Сегодня счастливый день», — признался хавбек.

А для кого-то трофей, напротив, стал дебютным в клубе. Скажем, защитник Нино приехал в Россию только зимой и быстро добавил к Кубку Либертадорес и золоту Олимпийских игр награду высшей пробы РПЛ.

«Всегда верил в команду. Не сомневался, что всё в наших руках. Понимал, что «Динамо» придётся непросто в Краснодаре. От нас требовалось провести качественную работу и победить. Для меня это важный успех. Не видел жену и сына несколько месяцев. Хотелось завоевать первый титул в новом клубе и посвятить его семье. У меня останутся только самые невероятные воспоминания о сегодняшнем дне», — сказал бразилец.

О родных говорили и другие футболисты «Зенита». Вячеслав Караваев посвятил победу родителям и брату. При этом на трибунах присутствовали не только они, но и супруга россиянина и её отец.

«Для меня это чемпионство не первое, и надеюсь, не последнее. Но эмоции такие же, как в первый раз», — резюмировал Караваев.

А у Адамова, также завоевавшего дебютный трофей в составе сине-бело-голубых, на стадион приехали супруга и ребёнок.

«Очень рад, что они тоже испытали эти эмоции. В такой концовке выиграть чемпионат — потрясающе. Атмосфера просто шикарная, особенно когда мы забивали. То, как арена взрывается, не передать словами. Особенно после финального свистка, когда все радуются», — делился эмоциями вратарь.

В свою очередь, клуб подготовил подарок не только тренерскому штабу. Целый ряд старожилов получат памятные презенты за вклад в завоевание второй звезды (каждая даётся за пять чемпионств): Кержаков, Ерохин, Барриос, Сантос и в настоящий момент выступающий во Франции Далер Кузяев.

Не обошлось и без приятной традиции — в честь «Зенита» по распоряжению губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова с 18:30 до 24:00 были зажжены огни на Ростральных колоннах на стрелке Васильевского острова. Руководитель города также поздравил коллектив, отметив, что тот проявил «ленинградский характер».

«Зенит» сумел переломить ход решающего матча, боролся до последних минут и добился заслуженной, красивой победы. Это прекрасный подарок всем жителям Северной столицы ко Дню города. Санкт-Петербург остаётся футбольной столицей России. «Зенит» — чемпион», — сказал Беглов.

Присоединилась к его словам и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, ранее занимавшая пост губернатора Санкт-Петербурга.

«Победы бывают разными. И такими тоже. Но от этого они не перестают быть победами! Эмоции колоссальные! Поздравляю «Зенит» и родной Санкт-Петербург с чемпионством», — написала она в Telegram-канале.