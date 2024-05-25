Спасение «Факела» и «Оренбурга», сейв Акинфеева и 16-й голевой пас Глушенкова: чем запомнился 30-й тур РПЛ

«Факел» обыграл «Ахмат» в родных стенах и сохранил прописку в элите на следующий сезон, а «Оренбургу» хватило ничьи со «Спартаком», чтобы избежать стыковых матчей. 16-й голевой пас Максима Глушенкова помог «Локомотиву» отправить «Балтику» в Первую лигу, а отражённый Игорем Акинфеевым пенальти позволил ЦСКА взять верх над «Уралом». «Нижний Новгород» ушёл от поражения в матче с «Крыльями Советов» благодаря эффектному дальнему удару Зе Турбо, а «Сочи» в противостоянии с «Рубином» спас Сауль Гуарирапа. Чем запомнился 30-й тур РПЛ — в материале RT.

Помощь высших сил «Факелу»

В последнем туре внимание болельщиков было приковано не только к борьбе за чемпионство, но и к сражению за выживание, ведь целый ряд команд не гарантировал себе место в элите на следующий сезон. Пожалуй, наиболее простая задача стояла перед «Факелом», которому для того, чтобы не попасть в стыки, требовалось дома брать верх над немотивированным «Ахматом».

На удачу хозяева даже пригласили священников, которые освятил поле Центрального стадиона профсоюзов. Со своей стороны болельщики заполнили трибуны до отказа. И это помогло.

Пока другие коллективы постепенно набирали ход, воронежцы забили быстрый мяч уже на шестой минуте. Сработало стандартное положение. Сергей Божин, воспользовавшись отскоком после углового, по замысловатой траектории отправил снаряд в дальний. Михаил Опарин же этого явно не ожидал.

А точку во второй половине поставил лучший бомбардир коллектива Евгений Марков. Для него данный гол стал уже девятым в нынешнем розыгрыше РПЛ и первым в 2024-м — не с пенальти. Таким образом, сработала и очередная тренерская рокировка в клубе. Игорь Черевченко сохранил «Факел» в элите.

Удар Максименко между ног Пересу

«Оренбургу» для того, чтобы занять вожделенное 12-е место, хватило и ничьи в противостоянии со «Спартаком». Лишившиеся шансов на завоевание медалей красно-белые явно не действовали на максимуме возможностей и владели мячом гораздо меньше (40%). Однако опасных моментов было создано минимум.

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Запомнился разве что опасный выход Александра Соболева почти один на один с Николаем Сысуевым. Форвард, казалось, уже протолкнул мяч между ног вратарю, но тот успел остановить его на линии. К тому же боковой судья сигнализировал об офсайде.

Неудивительно, что самый яркий эпизод касался вовсе не спортивной составляющей. Незадолго до финального свистка Матиас Перес у чужой лицевой грубо сыграл против Александра Максименко. Тот в ответ кулаком ударил аргентинца между ног. На удивление арбитр Сергей Иванов обошёлся жёлтой карточкой.

Зато россиянин поставил эффектную точку, опять отыграв на ноль. 2024-й он провёл на потрясающем уровне: в 12 матчах пропустил лишь восемь раз, а в половине из них сохранил свои владения в неприкосновенности. В итоге по числу «сухарей» (10) он поделил второе место в завершившемся сезоне РПЛ с Александром Беленовым и уступил только Матвею Сафонову (11).

Неудачный визит Гончаренко к бывшей команде

А вот «Уралу» и «Нижнему Новгороду» повезло меньше — они угодили в стыки. Причём екатеринбуржцы гарантированно оставались 11-ми в случае победы на выезде над ЦСКА. Но армейцы несмотря на отсутствие мотивации дали аутсайдеру бой, легко взяли верх и заодно испортили жизнь бывшему наставнику Виктору Гончаренко.

Любопытно, что встречу пропустил арендованный у армейцев основной вратарь гостей Илья Помазун. Но заменивший его на последнем рубеже Алексей Мамин делал всё, что было в его силах. Например, в дебюте вытащил снаряд из-под перекладины после выстрела Тамерлана Мусаева, а затем чудом среагировал на удар Ильи Агапова в упор на подаче углового.

Но защитники «шмелей» продолжали совершать ошибки в обороне и в концовке первого тайма оказались за это наказаны. Сначала Виктор Давила замкнул прострел Келвена с пары метров. А затем Мусаев после очередного сейва вратаря первым был на добивании.

Ну а настоящим подарком для поклонников москвичей стал отражённый Игорем Акинфеевым пенальти. Накануне продливший с клубом контракт на два года ветеран справился с не самым удачным ударом Гильерме Шеттине в левый от себя угол, а Рай Влут на добивании не попал в створ. Так «Урал», на старте сезона даже занимавший вторую строчку, рухнул на 14-ю.

Сумасшедший выстрел Зе Турбо

Если «Факел» для спасения воспользовался помощью высших сил, то в «Нижнем Новгороде», по информации СМИ, обратились к Станиславу Черчесову. Он якобы, за пару дней до решающего противостояния с «Крыльями Советов» прибыл на базу и выступил перед футболистами с мотивирующей речью. В команде данные слухи опровергли, подчеркнув, что бывший наставник сборной России просто оценил уровень инфраструктуры.

Так или иначе, взять верх на выезде над самарцами не получилось. Более того, подопечные Саши Илича едва спаслись от поражения. По истечении часа Бенхамину Гарре спокойно позволили замкнуть прострел Владислава Шитова.

Однако в концовке нижегородцев выручил Зе Турбо. С дальней дистанции африканец так мощно пробил в ближний, что Иван Ломаев немного не дотянулся. Вратарь не скрывал своего негодования, ведь этот удар стал для соперников всего вторым в створ чужих ворот. В атаке у них мало что получилось.

Вылет «Балтики» вслед за «Сочи»

Наконец, «Балтика» покинула РПЛ напрямую вслед за «Сочи». Перед ней изначально стояла непростая задача: взять верх в Москве над «Локомотивом» и ждать поражения «Факела» или «Нижнего Новгорода». В итоге ни одна из составляющих не сошлась.

Сами калининградцы, несмотря на приезд сотен своих болельщиков в столицу, не сумели навязать реальную борьбу оппоннету. Во многом сломал им игру быстрый гол Антона Миранчука уже на шестой минуте. Тот организовал эффектную стенку с Тимуром Сулеймановым на входе в штрафную и не оставил шансов Евгению Латышонку.

Окончательно же всё стало ясно, когда не славящийся высокой результативностью Артём Карпукас воспользовался скидкой Максима Глушенкова и точно пробил. В свою очередь, форвард отдал 16-ю голевой пас и с отрывом стал лучшим ассистентом национального первенства.

Незадолго до финального свистка Виталий Лисакович реализовал пенальти, возродил интригу и заодно огорчил бывший коллектив. Но на 88-й минуте Сулейманов окончательно снял все вопросы и отправил визави в Первую лигу. Немного утешить «Балтику» должно лишь участие в Суперфинале Кубка России.

Обмен голами Даку и Гуарирапы

Не было никакой мотивации у обеих команд лишь во встрече «Рубина» и «Сочи». Здесь они обменялись голами. В середине первого тайма счёт открыл Мирлинд Даку, продавивший защитника и с довольно острого угла попавший в створ. Албанец стал настоящим открытием завершившегося сезона РПЛ, ведь забил десять мячей и оказался лучшим бомбардиром команды, а также четырежды ассистировал партнёрам.

Ответил ему в концовке уже новичок «Сочи» Сауль Гуарирапа. Статистика венесуэльца ешё больше поражает, поскольку, перебравшись в Россию зимой, он отличился восемь раз в десяти встречах. Данный результат особенно удивителен, учитывая, что латиноамериканец защищает цвета аутсайдера. Нельзя исключать, что он не отправится в Первую лигу с южанами, а сменит клубную прописку уже летом.